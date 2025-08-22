Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του

Νέα σοκαριστική γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο. Το πρωί της Παρασκευής ένας 40χρονος τσακώθηκε με την σύζυγό του, την κυνήγησε και τη σκότωσε. Η Κατερίνα Μαστραντωνάκη μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για το άγριο έγκλημα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως είπε η αστυνομική συτάκτρια του Star, η ώρα ήταν 10.55 το πρωί όταν ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης στον Βόλο «πάγωσε». Άκουσε μια τρεμάμενη φωνή ενός νεαρού κοριτσιού να του λέει: «Σας παρακαλώ βοηθήστε με. Ο πατέρας μου σκοτώνει τη μητέρα μου, ελάτε γρήγορα».

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρυσαν την αιμόφυρτη γυναίκα να κείτεται νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά.

Ο άγριος καυγάς είχε ξεκινήσει μέσα από το διαμέρισμα όπου βρίσκονταν τα τρία από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού - τα οποία είναι ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία των παιδιών, ο πατέρας τους άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος και άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα, η οποία για να σωθεί κατέβηκε από τον πρώτο όροφο στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Εκεί, της επέφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον λαιμό και τα πλευρά, και την άφησε αιμόφυρτη.

Η 16χρονη κόρη τους, που είχε κατέβει και εκείνη στην είσοδο της πολυκατοικίας, κάλεσε την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο η μητέρα της δεν τα κατάφερε.

Μέσα στο άγριο αυτό σκηνικό, ο δράστης ίσως να πέρασε μέσα από τη τζαμαρία της εισόδου, σπάζοντάς την. Τράπηκε σε φυγή παίρνοντας μαζί του το φονικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο δράστης φέρεται να είχε νοσηλευθεί στις 28 Ιουνίου σε ψυχιατρική κλινική αλλά δεν γνωρίζουμε πώς και υπό ποιες συνθήκες βγήκε και έφθασε στο αποτρόπαιο έγκλημα. Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

