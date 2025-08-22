Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες  thenewspaper.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 22.08.25, 11:57
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άλλη μία γυναικοκτονία έρχεται να προστεθεί στη λίστα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζουν τη χώρα.

Στον Βόλο, σήμερα Παρασκευή (22.08.2025) ένας 40χρονος άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δολοφονηθεί

Νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα

Βόλος: Τη σκότωσε και εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η δολοφονία της άτυχης γυναίκας σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλαδστώνος.

Ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλαδστώνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Βόλος: Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα είναι μια 36χρονη γυναίκα και οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το φονικό φέρεται να σημειώθηκε είτε μέσα στο διαμέρισμα όπου ξεκίνησε καυγάς είτε στην είσοδο της πολυκατοικίας, με τις πληροφορίες να είναι ακόμα συγκεχυμένες.

Σοκ προκαλεί η πληροφορία ότι ο άνδρας επιτέθηκε στην γυναίκα μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους. Μάλιστα η κόρη τους, φέρεται να καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια για τη μητέρα της που ήταν αιμόφυρτη.

Όταν έφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη αργά καθώς η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

