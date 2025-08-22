Βόλος: Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα εξάχρονο παιδί το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε μαζί με τους γονείς του, ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας, στον Βόλο.
Κορωπί: Νεκρός οδηγός που «καρφώθηκε» σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά
Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο πατέρας του παιδιού που οδηγούσε τη μηχανή, έχασε τον έλεγχό της.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.
