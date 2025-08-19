Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δολοφονηθεί

«Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ» - Τι λέει ο 28χρονος

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι προκαλεί σοκ και ερωτήματα για το πώς χάθηκε, μέσα σε λίγα λεπτά και με βασανιστικό τρόπο, η ζωή μιας γυναίκας.

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

Η γυναίκα έπεσε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου έμενε, ενώ στα αυτιά των γειτόνων ακόμη αντηχούν οι κραυγές για βοήθεια. «Ρούλα, βοήθησέ με!», φώναξε απεγνωσμένα στη γειτόνισσά της, την ώρα που ο νεαρός τη μαχαίρωνε επαναλαμβανόμενα.

Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης

Χαλάνδρι: Μυστήριο η σχέση θύματος - δράστη

Την ίδια ώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τη σχέση της 47χρονης με τον κατηγορούμενο.

Ο συνήγορος του 28χρονου υποστήρικε ότι υπάρχουν σκοτεινά σημεία που πρέπει να αποκαλυφθούν.

Ήταν μια απλή γνωριμία που εξελίχθηκε σε μανιακή καταδίωξη ή υπήρχε κάτι περισσότερο;

Η υπόθεση περνά στα χέρια της Δικαιοσύνης, που καλείται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Γυναικοκτονία Χαλάνδρι

Xαλάνδρι: Τι υποστήριξε ο 28χρονος δράστης

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο νεαρός που με πέντε μαχαιριές στην πλάτη και τρεις στο στήθος αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης γυναίκας.

«Στον βαθμό που έχει συνείδηση ότι αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή με τέτοιο τρόπο, είναι οπωσδήποτε μετανιωμένος.
Σιγά-σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται που τον οδήγησαν η μανία καταδίωξης, οι εμμονές και οι θολές σκέψεις που τον έσπρωξαν σε αυτή την ειδεχθή πράξη», δήλωσε ο δικηγόρος του, Αριστομένης Μπαλάσκας.

Ακόμα, ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος έχει λευκό ποινικό μητρώο, αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έπασχε από σύνδρομο καταδίωξης.

«Τη σκότωσα γιατί με διέβαλε ακόμη και στον παππά της ενορίας. Πήγα έξω από το σπίτι της. Ήθελα απλά να της μιλήσω, καθώς με διέβαλε σε φίλους και γνωστούς. Από τις φωνές που έβαλε θόλωσα. Δε θυμάμαι τι έκανα. Έξι μήνες δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με είχε διαβάλει σε όλους, ακόμη και στον παππά στο συσσίτιο. Δεν άντεχα άλλο. Δεν είχα σε ποιον να μιλήσω εξαιτίας της», ισχυρίστηκε ο 28χρονος.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
