Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης

«Με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου»

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 22:38 Νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα
18.08.25 , 22:36 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Έτσι γιόρτασε τα 10 χρόνια γάμου με τον Βασίλη Καρύδη
18.08.25 , 21:50 Τζέισον Στέιθαμ: Απολαμβάνει -ξανά- τις διακοπές του στην Αντίπαρο!
18.08.25 , 21:36 Ελαιόλαδο: Πτώση Της Τιμής Έως 46%
18.08.25 , 21:07 Ιωάννα Τούνη: Τα τρυφερά ενσταντανέ με τον γιο της, Πάρη, που πόσταρε
18.08.25 , 20:26 Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις
18.08.25 , 20:22 Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!
18.08.25 , 20:16 Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης
18.08.25 , 19:29 Tο ημερολόγιο του WRC για το 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
18.08.25 , 19:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο
18.08.25 , 19:20 Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας
18.08.25 , 18:48 Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου
18.08.25 , 18:39 Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν
18.08.25 , 17:57 Σοφία Παυλίδου: Με μαύρο μπικίνι και τέλειες αναλογίες στην παραλία!
18.08.25 , 17:36 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη

Όμως στη συνέχεια, ο δράστης τους περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», υποστήριξε ο δράστης. 

O 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι

Σημειώνεται ότι δράστης και θύμα δεν είχαν σχέση και δε διέμεναν μαζί.

To χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με ένα μαχαίρι την άτυχη γυναίκα σε μια ήσυχη γειτονιά στο Χαλάνδρι το πρωί της Δευτέρας στις 11 και τέταρτο το πρωί.

Λίγο νωρίτερα, γειτόνισσα του θύματος κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε το θύμα με τον δράστη. Η 47χρονη της είπε έντρομη ότι κρατά μαχαίρι και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, όπως και έπραξε.

Τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά και τον δράστη, ο οποίος δεν είχε τραπεί σε φυγή. Πριν καν του πουν το παραμικρό, αυτός τους είπε «παραδίνομαι».

Γυναικοκτονία Χαλάνδρι

Φωτογραφίες από το σημείο της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (Μιχάλης Κονταρίνης)

Έγκλημα Χαλάνδρι

Δολοφονία Χαλάνδρι

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως σήμερα το πρωί πήγε στο σπίτι της και με ένα μαχαίρι έκοψε το νήμα της ζωής της.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top