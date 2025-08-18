Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης

Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

«Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Όμως στη συνέχεια, ο δράστης τους περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν λίγο πριν βγάλει το μαχαίρι και τη δολοφονήσει σε κοινή θέα. Νωρίτερα, είχαν συναντηθεί σε ένα συσσίτιο.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό», υποστήριξε ο δράστης.

Σημειώνεται ότι δράστης και θύμα δεν είχαν σχέση και δε διέμεναν μαζί.

To χρονικό της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι

Ο 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με ένα μαχαίρι την άτυχη γυναίκα σε μια ήσυχη γειτονιά στο Χαλάνδρι το πρωί της Δευτέρας στις 11 και τέταρτο το πρωί.

Λίγο νωρίτερα, γειτόνισσα του θύματος κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε το θύμα με τον δράστη. Η 47χρονη της είπε έντρομη ότι κρατά μαχαίρι και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, όπως και έπραξε.

Τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά και τον δράστη, ο οποίος δεν είχε τραπεί σε φυγή. Πριν καν του πουν το παραμικρό, αυτός τους είπε «παραδίνομαι».

Φωτογραφίες από το σημείο της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (Μιχάλης Κονταρίνης)

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως σήμερα το πρωί πήγε στο σπίτι της και με ένα μαχαίρι έκοψε το νήμα της ζωής της.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star