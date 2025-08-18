Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 47χρονης γυναίκας στο Χαλάνδρι από 28χρονο άνδρα, καθώς οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν πως οι δύο τους δεν είχαν ερωτική σχέση.

Στην παρακάτω φωτογραφία που εξασφάλισε το STAR, φαίνεται ο δράστης της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 28χρονος καταδίωξε το θύμα και το μαχαίρωσε θανάσιμα στην είσοδο της πολυκατοικίας της, στην οδό Ρουμπέση 31.

Η αστυνομία στο σημείο της δολοφονίας στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από καταγγελίες της 47χρονης, ο νεαρός είχε δεχθεί συστάσεις από το τοπικό αστυνομικό τμήμα για προσωπικές διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ποινικά αδικήματα σε βάρος του.

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι οι δύο δεν ζούσαν μαζί ούτε υπήρξαν ποτέ ζευγάρι.

47χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Στο σημείο του εγκλήματος, η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη, ενώ ο δράστης συνελήφθη άμεσα έχοντας στην κατοχή του δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής.

Χαλάνδρι: Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 18/8, μια γυναίκα κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει ότι είδε έναν άνδρα να κυνηγά με μαχαίρι μια γυναίκα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το θύμα βρισκόταν μαζί με τον δράστη στην είσοδο της πολυκατοικίας, όταν κατέβηκε μία ένοικος. Τη στιγμή που η γυναίκα άνοιξε την εξώπορτα, η 47χρονη της φώναξε «βοήθεια, κρατάει μαχαίρι».

Συνελήφθη ο δράστης της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Ο δράστης, αφού σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη γυναίκα, δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά παρέμεινε εκεί μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Στις πρώτες του δηλώσεις, φέρεται να ανέφερε ότι πλησίασε το θύμα για να ζητήσει εξηγήσεις, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε μάθει πως εκείνη είχε μιλήσει υποτιμητικά για τον χαρακτήρα του σε οικεία του πρόσωπα.

Η 47χρονη είχε αρχίσει να πηγαίνει στο συσσίτιο του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς είχε χάσει πρόσφατα τους γονείς της, ενώ ο κατηγορούμενος σύχναζε στο συσσίτιο της Αρχιεπισκοπής. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025, χωρίς ωστόσο να είναι ζευγάρι.