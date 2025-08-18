Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18/8 στο Χαλάνδρι, όταν μία γυναίκα να έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του συντρόφου της.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι μία γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως είδε έναν άνδρα να κυνηγά μια άλλη γυναίκα με μαχαίρι επί της οδού στρατηγού Ρουμπέση.
Το θύμα είναι 47 ετών, ενώ ο 28χρονς φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.
Τη γυναίκα βρήκαν νεκρή μέσα στα αίματα στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Μάλιστα, εντοπίστηκαν και τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε για το στυγερό έγκλημα.