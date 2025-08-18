Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 12:48 «Έκπληξη» στις τιμές του φυσικού αερίου: Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025
18.08.25 , 12:27 Ιωάννα Τούνη: Έκοψε τούρτα με τον Παρη για τα γενέθλιά της
18.08.25 , 12:13 Σωκράτης Μάλαμας & Ιουλία Καραπατάκη: Συνεχίζονται οι live εμφανίσεις τους
18.08.25 , 12:12 Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του
18.08.25 , 12:05 Μητσοτάκης: «Το ΕΣΥ γίνεται πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»
18.08.25 , 11:43 Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η πρώτη δήλωση κατά την έξοδο
18.08.25 , 11:38 Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο & πρόβλημα ακοής 18χρονος μετά από ξυλοδαρμό
18.08.25 , 11:21 Έκπληξη! Κρατερός Κατσούλης & Μαρία Ηλιακή ξεκινούν μαζί εκπομπή στην ΕΡΤ
18.08.25 , 11:16 «Eμπορία μετοχών» & «διαπραγμάτευση μετοχών»: Είναι το ίδιο ή όχι;
18.08.25 , 10:54 Έγινε μαμά στα 50: Η πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο συγκινεί
18.08.25 , 10:49 Το απόλυτο γλυκό που μπορείς να φτιάξεις για να φας μετά την παραλία
18.08.25 , 10:43 Κικίλιας: Νέο νομοσχέδιο- «Πολύ καλές απολαβές και προοπτικές στη ναυτιλία»
18.08.25 , 10:38 Ζέτα Δούκα: Η μεταμόρφωση της κόρης της, Θάλειας, από το 2018 μέχρι σήμερα
18.08.25 , 10:37 EuroBasket 2025: Φαβορί για μετάλλιο η εθνική Ελλάδος
18.08.25 , 10:27 «Ήξερες να ζεις τις στιγμές»: Η Μαρία Παναγοπούλου θυμάται τον Χαρδαβέλλα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Δολοφονία γυναίκας στο Χαλάνδρι - Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18/8 στο Χαλάνδρι, όταν μία γυναίκα να έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του συντρόφου της. 

Βίντεο ντοκουμέντο: Η καταδίωξη που ΙΧ με ανήλικους στο Χαλάνδρι

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι μία γυναίκα τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως είδε έναν άνδρα να κυνηγά μια άλλη γυναίκα με μαχαίρι επί της οδού στρατηγού Ρουμπέση.

Το θύμα είναι 47 ετών, ενώ ο 28χρονς φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.

Τη γυναίκα βρήκαν νεκρή μέσα στα αίματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. 

Χαλάνδρι: Η στιγμή που ο οδηγός πέφτει στη στάση λεωφορείου - Βίντεο

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Μάλιστα, εντοπίστηκαν και τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε για το στυγερό έγκλημα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top