Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

«Με κακολογούσε & με προσέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 19.08.25, 12:00
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 47χρονης που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι.

Χαλάνδρι: «Με κακολογούσε & με προσέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι με αλλεπάλληλες μαχαιριές, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, ανέλυσε τη σχέση του μαζί της στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ' όλη τη διάρκεια των ερωτήσεων των αστυνομικών ήταν συνεργάσιμος και διατεθειμένος να απαντήσει.  

«Είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με προσέβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης

Νεότερα για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

Τι είπε στις Αρχές ο δράστης της δολοφονίας στο Χαλάνδρι / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

 Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο 28χρονος 

Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο 28χρονος 

Ο 28χρονος δράστης μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων / INTIME (ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

Στις 11, περίπου, το πρωί της Τρίτης ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε από την αστυνομία στην Ευελπίδων. 

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τη 47χρονη

Χαλάνδρι: To χρονικό της γυναικοκτονίας

Ο 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα στο Χαλάνδρι, στην πολυκατοικία όπου εκείνη διέμενε. 

Λίγο νωρίτερα, γειτόνισσα του θύματος κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε το θύμα με τον δράστη. Η 47χρονη της είπε έντρομη ότι κρατά μαχαίρι και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, όπως και έπραξε.

Τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά και τον δράστη, ο οποίος δεν είχε τραπεί σε φυγή. Πριν καν του πουν το παραμικρό, αυτός τους είπε «παραδίνομαι».

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Με ενοχλεί».

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε είσοδο πολυκατοικίας

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως το πρωί της Δευτέρας 18/8 πήγε στο σπίτι της και έκοψε το νήμα της ζωής της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
