Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 47χρονης που σημειώθηκε χθες στο Χαλάνδρι.

Χαλάνδρι: «Με κακολογούσε & με προσέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι με αλλεπάλληλες μαχαιριές, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, ανέλυσε τη σχέση του μαζί της στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ' όλη τη διάρκεια των ερωτήσεων των αστυνομικών ήταν συνεργάσιμος και διατεθειμένος να απαντήσει.

«Είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με προσέβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Τι είπε στις Αρχές ο δράστης της δολοφονίας στο Χαλάνδρι

Χαλάνδρι: Στην Ευελπίδων ο 28χρονος

Ο 28χρονος δράστης μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων

Στις 11, περίπου, το πρωί της Τρίτης ο 28χρονος δράστης της δολοφονίας στο Χαλάνδρι οδηγήθηκε από την αστυνομία στην Ευελπίδων.

Χαλάνδρι: To χρονικό της γυναικοκτονίας

Ο 28χρονος επιτέθηκε και δολοφόνησε με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα στο Χαλάνδρι, στην πολυκατοικία όπου εκείνη διέμενε.

Λίγο νωρίτερα, γειτόνισσα του θύματος κατέβηκε από την πολυκατοικία και είδε το θύμα με τον δράστη. Η 47χρονη της είπε έντρομη ότι κρατά μαχαίρι και της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, όπως και έπραξε.

Τέσσερις άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Βρήκαν την άτυχη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά και τον δράστη, ο οποίος δεν είχε τραπεί σε φυγή. Πριν καν του πουν το παραμικρό, αυτός τους είπε «παραδίνομαι».

Τον περασμένο Μάρτιο, η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε στον αξιωματικό υπηρεσίας για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Με ενοχλεί».

Οι αστυνομικοί αμέσως τον εντόπισαν και του έκαναν σύσταση. Εκείνος τότε, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τους είπε ότι δε θα ξαναεμφανιστεί.

Όμως το πρωί της Δευτέρας 18/8 πήγε στο σπίτι της και έκοψε το νήμα της ζωής της.