Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου από τον Βόλο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, τη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.
Μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο δράστης διέφυγε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή με στόχο να τον εντοπίσει και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη.
Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (22/8), έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ ζευγαριού. Ο 40χρονος άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος, τραυμάτισε τη γυναίκα του και την καταδίωξε καθώς εκείνη προσπαθούσε να βρει καταφύγιο. Τελικά την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και της προκάλεσε θανάσιμα χτυπήματα, μπροστά στα παιδιά τους που εκλιπαρούσαν να σταματήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, οι αρχές ανησυχούν ότι, λόγω του βεβαρημένου ψυχιατρικού του ιστορικού, ο 40χρονος ίσως έχει θέσει τέλος στη ζωή του.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και την επόμενη μέρα αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.
Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονταν με εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά. Αν και δεν είχαν κατατεθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, γείτονες στο Βόλο ανέφεραν ότι άκουγαν συχνά έντονους καβγάδες από το διαμέρισμα.
Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του
Όσο για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους συγγενικά πρόσωπα.
Βόλος: «Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου»
«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου», ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μπροστά της.
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «λύγισαν», αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16 ετών και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού.