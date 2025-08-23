Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Φόβοι ότι μπορεί να έχει βάλει τέλος στη ζωή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 11:10 Nissan X-Trail NISMO: Πότε ξεκινούν οι πωλήσεις
23.08.25 , 10:31 Χαλάνδρι: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος
23.08.25 , 10:21 Δημογραφικό: Μείωση του πληθυσμού κατά 500.000 μέσα σε 13 χρόνια
23.08.25 , 10:19 Καινούργιου: Συνεργάτιδά της ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους
23.08.25 , 09:58 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Αυγούστου
23.08.25 , 09:50 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
23.08.25 , 09:29 Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
23.08.25 , 09:27 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 09:03 Ανδρέας Μπάρκουλης: Η ζωή και το έργο του γόη του ελληνικού κινηματογράφου
23.08.25 , 08:42 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο της Παρθένου
23.08.25 , 08:40 Τραγωδία στους Παξούς: 4χρονη πνίγηκε σε πισίνα βίλας
23.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Αυγούστου
22.08.25 , 23:35 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε Summer mood: «Βλέπουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα»
22.08.25 , 23:24 United Group: Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024
22.08.25 , 23:17 «My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Έκτορας Μποτρίνι: Άλλος άνθρωπος - Δείτε τον γνωστό σεφ σε ηλικία 25 ετών!
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Αγγελική Νικολούλη: Η ανακοίνωση για το νέο της επαγγελματικό βήμα
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες - Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
Απ. Βεσυρόπουλος: Του έκαναν επί μία ώρα ΚΑΡΠΑ- Η ανακοίνωση του υπ. Υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του – Το βαρύ ποινικό του παρελθόν / OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου από τον Βόλο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, τη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο δράστης διέφυγε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή με στόχο να τον εντοπίσει και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη.

Βόλος: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά» - Ούρλιαζαν τα παιδιά πάνω από τη σορό

Γυναικοκτονία στον Βόλο

Η είσοδος της πολυκατοικίας όπου δολοφονήθηκε η 36χρονη μητέρα / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (22/8), έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ ζευγαριού. Ο 40χρονος άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος, τραυμάτισε τη γυναίκα του και την καταδίωξε καθώς εκείνη προσπαθούσε να βρει καταφύγιο. Τελικά την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και της προκάλεσε θανάσιμα χτυπήματα, μπροστά στα παιδιά τους που εκλιπαρούσαν να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, οι αρχές ανησυχούν ότι, λόγω του βεβαρημένου ψυχιατρικού του ιστορικού, ο 40χρονος ίσως έχει θέσει τέλος στη ζωή του.

Το σημείο της δολοφονίας στον Βόλο

Για συχνούς καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι κάνουν λόγο οι γείτονες / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και την επόμενη μέρα αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονταν με εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά. Αν και δεν είχαν κατατεθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, γείτονες στο Βόλο ανέφεραν ότι άκουγαν συχνά έντονους καβγάδες από το διαμέρισμα.

Βόλος: Μπροστά σε αθώα παιδικά μάτια σκότωσε ο 40χρονος τη γυναίκα του

Όσο για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους συγγενικά πρόσωπα.

Άφαντος ο δράστης του φονικού στον Βόλο

Σε συγγενικά πρόσωπα τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Βόλος: «Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου»

«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου», ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μπροστά της. 

Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Δολοφόνησε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «λύγισαν», αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16 ετών και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top