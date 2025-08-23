Γυναικοκτονία στον Βόλο: Άφαντος ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον 40χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του – Το βαρύ ποινικό του παρελθόν / OPEN

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου από τον Βόλο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, τη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο δράστης διέφυγε προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία κάνει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή με στόχο να τον εντοπίσει και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη.

Η είσοδος της πολυκατοικίας όπου δολοφονήθηκε η 36χρονη μητέρα / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (22/8), έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ ζευγαριού. Ο 40χρονος άρπαξε ένα εργαλείο ψησίματος, τραυμάτισε τη γυναίκα του και την καταδίωξε καθώς εκείνη προσπαθούσε να βρει καταφύγιο. Τελικά την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και της προκάλεσε θανάσιμα χτυπήματα, μπροστά στα παιδιά τους που εκλιπαρούσαν να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ, οι αρχές ανησυχούν ότι, λόγω του βεβαρημένου ψυχιατρικού του ιστορικού, ο 40χρονος ίσως έχει θέσει τέλος στη ζωή του.

Για συχνούς καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι κάνουν λόγο οι γείτονες / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και την επόμενη μέρα αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που σχετίζονταν με εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά. Αν και δεν είχαν κατατεθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, γείτονες στο Βόλο ανέφεραν ότι άκουγαν συχνά έντονους καβγάδες από το διαμέρισμα.

Όσο για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους συγγενικά πρόσωπα.

Σε συγγενικά πρόσωπα τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού / INTIME / ΧΑΝΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

Βόλος: «Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου»

«Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου», ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της σε μια λίμνη αίματος μπροστά της.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο «λύγισαν», αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16 ετών και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού.