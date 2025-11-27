First Dates - Sneak preview: Ο Παύλος δε ρίχνει τα standards του

Οι daters του επεισοδίου που θα προβληθεί απόψε 27/11 στο Star

STAR.GR
Media
First Dates: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Το Επεισόδιο 27/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star παρουσίασε σήμερα ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που έρχεται στις 21:00 με νέα ραντεβού, ατάκες–φωτιά και απροσδόκητες εξομολογήσεις.

Από την πρώτη στιγμή, το κλίμα ήταν απολαυστικό.

Η Μαίρη δήλωσε χωρίς δισταγμό ότι πιστεύει απόλυτα στον έρωτα, τονίζοντας ότι γι’ αυτό βρίσκεται στο First Dates. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος παραδέχτηκε μάλιστα ότι τα ραντεβού στη ζωή του… δεν είναι λίγα: «Τον χρόνο βγαίνω γύρω στα 15 με 20 ραντεβού!»

«Τον χρόνο βγαίνω γύρω στα 15 με 20 ραντεβού!»
Και κάπου εκεί άρχισαν οι εκπλήξεις. «Κοιτάω πατούσες, να είναι περιποιημένες»

Σε ερώτηση που έγινε στον Παύλο για το τι προσέχει πρώτο σε μια γυναίκα, εκείνος απάντησε με απόλυτη φυσικότητα: «Κοιτάω νύχια και πατούσες. Θέλω να είναι περιποιημένες».

Το στιγμιότυπο κορυφώθηκε όταν η συμπαίκτρια του αποφάσισε να του δείξει τα πόδια της:
— «Μεγάλο το πόδι μου, ε;»
— «Οι πατούσες… no comment», απάντησε εκείνος.

First Dates: Τι προσέχει σε μια γυναίκα;

Ποιο είναι o «τύπος» του;

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η ιδανική γυναίκα πρέπει να έχει:

  • Όμορφο πρόσωπο,
  • Περιποιημένες πατούσες,
  • Και… ποπό,

με αυτήν ακριβώς τη σειρά που τα είπε!

Αποκαλύψεις και… χειροπέδες

Το ζευγάρι δε δίστασε να γίνει ακόμη πιο τολμηρό, με εκείνον να αποκαλύπτει το πιο extreme πράγμα που θέλει να δοκιμάσει στη ζωή του: «Χειροπέδες.»

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η παρουσιάστρια του First Dates, Ζενεβιέβ Μαζαρί τους αποχαιρέτησε χαμογελαστή, λέγοντας: «Ελπίζω να σας έμεινε η εμπειρία αξέχαστη!»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
