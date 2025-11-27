Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η ονομασία του θυμίζει γαλαξία και αισθητικά μοιάζει με αιωρούμενο χάρτη πλανητών! Tο σίγουρο είναι πως το ιδιαίτερο αντικείμενο του Σταύρου τραβάει την προσοχή όλων των αγοραστών. Αν και η εκτίμηση του Θάνου Λούδου δεν ικανοποιεί τον νεαρό πωλητή, η Δέσποινα Μοιραράκη κάνει μια ανατρεπτική προσφορά, λίγο πριν μπει ο Σταύρος στο δωμάτιο των αγοραστών! Η αποκάλυψη του αντικειμένου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους αγοραστές!

Η Ιλόνκα, φοιτήτρια αρχαιολογίας με καταγωγή από τη Ρωσία, μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ μαθημάτων Ελληνικών, σπουδών και συλλογής αντικειμένων vintage αισθητικής. Αν και έρχεται για δεύτερη φορά στο Cash Or Trash δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος της και ελπίζει το αντικείμενό της να «μιλήσει» από μόνο του στο δωμάτιο των αγοραστών. Με σύμμαχο το χαμόγελο, τις γνώσεις της, αλλά και τις σημαντικές πληροφορίες της εκτίμησης, η νεαρή πωλήτρια απολαμβάνει για δεύτερη φορά τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Ο Ραφαήλ επιστρέφει στο Cash Or Trash, μιας και δεν έχει χάσει επεισόδιο της αγαπημένης του εκπομπής. Ο νεαρός πωλητής έχει βάλει ένα προσωπικό στοίχημα: κάθε φορά που επισκέπτεται την εκπομπή να έχει επιλέξει ένα διαφορετικό αντικείμενο από την προηγούμενη. Στο δωμάτιο των αγοραστών ένα ελληνικότατο χαρακτηριστικό ζευγάρι κάνει την εμφάνισή του μπροστά στον Γιώργο Τσαγκαράκη, στην Ειρήνη Πλευράκη, στη Νάντια Μπέλε, στην Άννα - Μαρία Ρογδάκη και στον Γιώργο Δαράβαλη. Κάποιος από τους πέντε αγοραστές έχει δείξει πολλές φορές μεγάλη αδυναμία στα φιλελληνικού χαρακτήρα αντικείμενα και δηλώνει αποφασισμένος να αποκτήσει τα αντικείμενα του Ραφαήλ!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!