Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 17:39 Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας
27.11.25 , 17:04 Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
27.11.25 , 16:56 Κεντέρης: «Μόνο στα αθλητικά δρώμενα θα με δείτε. Συνεχίζω να γυμνάζομαι»
27.11.25 , 16:50 Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών
27.11.25 , 16:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
27.11.25 , 16:22 Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο 690 μέρες»
27.11.25 , 16:20 Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
27.11.25 , 16:08 Jeep Compass: Αποκαλύπτουμε τα μυστικά του νέου μοντέλου
27.11.25 , 16:03 Ποιος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του;
27.11.25 , 16:01 Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
27.11.25 , 15:57 Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
27.11.25 , 15:44 Αλλαγές στις διαθήκες: Τι είναι οι «κληρονομικές συμβάσεις»
27.11.25 , 15:38 First Dates: Θέλει μία κοπέλα σε ρυθμούς rock n' roll! - Δείτε το trailer
27.11.25 , 15:33 Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
27.11.25 , 15:22 Λένα Δροσάκη: Κατάπια τη γλώσσα μου όταν ο γιος μου μού ζήτησε αδερφάκι
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash Trailer 27/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Δείτε όλες τις εκπομπές Cash or Trash

Σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η ονομασία του θυμίζει γαλαξία και αισθητικά μοιάζει με αιωρούμενο χάρτη πλανητών! Tο σίγουρο είναι πως το ιδιαίτερο αντικείμενο του Σταύρου τραβάει την προσοχή όλων των αγοραστών. Αν και η εκτίμηση του Θάνου Λούδου δεν ικανοποιεί τον νεαρό πωλητή, η Δέσποινα Μοιραράκη κάνει μια ανατρεπτική προσφορά, λίγο πριν μπει ο Σταύρος στο δωμάτιο των αγοραστών! Η αποκάλυψη του αντικειμένου προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους αγοραστές!

Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

Η Ιλόνκα, φοιτήτρια αρχαιολογίας με καταγωγή από τη Ρωσία, μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ μαθημάτων Ελληνικών, σπουδών και συλλογής αντικειμένων vintage αισθητικής. Αν και έρχεται για δεύτερη φορά στο Cash Or Trash δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος της και ελπίζει το αντικείμενό της να «μιλήσει» από μόνο του στο δωμάτιο των αγοραστών. Με σύμμαχο το χαμόγελο, τις γνώσεις της, αλλά και τις σημαντικές πληροφορίες της εκτίμησης, η νεαρή πωλήτρια απολαμβάνει για δεύτερη φορά τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

Ο Ραφαήλ επιστρέφει στο Cash Or Trash, μιας και δεν έχει χάσει επεισόδιο της αγαπημένης του εκπομπής. Ο νεαρός πωλητής έχει βάλει ένα προσωπικό στοίχημα: κάθε φορά που επισκέπτεται την εκπομπή να έχει επιλέξει ένα διαφορετικό αντικείμενο από την προηγούμενη. Στο δωμάτιο των αγοραστών ένα ελληνικότατο χαρακτηριστικό ζευγάρι κάνει την εμφάνισή του μπροστά στον Γιώργο Τσαγκαράκη, στην Ειρήνη Πλευράκη, στη Νάντια Μπέλε, στην Άννα - Μαρία Ρογδάκη και στον Γιώργο Δαράβαλη. Κάποιος από τους πέντε αγοραστές έχει δείξει πολλές φορές μεγάλη αδυναμία στα φιλελληνικού χαρακτήρα αντικείμενα και δηλώνει αποφασισμένος να αποκτήσει τα αντικείμενα του Ραφαήλ!

Cash or Trash: Το ιδιαίτερο αντικείμενο τραβάει την προσοχή των αγοραστών

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top