Σπαράζει ο σύζυγος της Αργυρώς: «Πώς θα ζήσω χωρίς εκείνη, τη λάτρευα»

Πληροφορίες ότι ο οδηγός του άλλου ΙΧ ήταν μεθυσμένος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 27χρονη Αργυρώ, μητέρα τριών παιδιών, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην είσοδο της Λαμίας.
  • Η σύγκρουση έγινε όταν το αυτοκίνητο της Αργυρώς συγκρούστηκε με όχημα οδηγούμενο από ηλικιωμένο, πιθανόν μεθυσμένο.
  • Ο σύζυγος της Αργυρώς εκφράζει τη θλίψη του και την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά για το δυστύχημα.
  • Η οικογένεια της Αργυρώς είναι σε κατάσταση πένθους, ενώ τα παιδιά της δεν γνωρίζουν ακόμα την τραγική είδηση.
  • Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, χωρίς διαθέσιμες κάμερες κυκλοφορίας στο σημείο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της 27χρονης Αργυρώς, μητέρας τριών μικρών παιδιών που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της Λαμίας

Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με κινούμενο όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα δύο αυτοκίνητα εκτινάχθηκαν στην άκρη του δρόμου. Η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. 

«Δεν ξέρω πώς έγινε. Την περίμενα σπίτι να έρθει, με τα παιδιά μας. Ξαφνικά μαθαίνω από έναν γείτονα ότι τράκαρε. Πήγε να βάλει φυσικό αέριο και μετά πήγε απ' τον παράδρομο. Ο παππούς απ' την άλλη μεριά έτρεχε πάρα πολύ μου είπανε και είχε βγει προς τη μεριά της συζύγου. Λένε ότι ήταν μεθυσμένος. Ο οδηγός πρέπει να ήταν γύρω στα 78 και είχε συνοδηγό τον γιο του», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο σύζυγος της 27χρονης.

Σύμφωνα με τον ίδιο από τη σφοδρή σύγκρουση κόπηκε ο αυχένας της συζύγου του και χάθηκε ακαριαία. Ο ίδιος τώρα προσπαθεί να συνέλθει για τα τρία τους παιδιά, τριών, πέντε και επτά ετών, που ακόμα δε γνωρίζουν ότι η μητέρα τους έχει πεθάνει. 

«Ήμασταν εννέα χρόνια παντρεμένοι. Τη λάτρευα. Είχαμε μια πολύ όμορφη οικογένεια, δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να αποχωριστώ τη γυναίκα μου. Πώς θα συνεχίσω χωρίς εκείνη; Κι εγώ θα κινηθώ νομικά, δεν πρόκειται να αφήσω τη σύζυγό μου έτσι, που έφυγε τόσο άδικα», είπε ο σύζυγος της Αργυρώς.

Συντετριμμένος και ο πατέρας της 27χρονης, που έχασε την κόρη του από τη μια στιγμή στην άλλη. 

«Από τη στιγμή που έχασα το κορίτσι μου, δε με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θα μου γυρίσει κανένας το κορίτσι μου πίσω; Τι να ξέρω από αιτίες; Τι να ξέρω; Να καθίσω στον πόνο μου θέλω», είπε στην εκπομπή. 

Η Τροχαία προσπαθεί να διαλευκάνει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Δυστυχώς, το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς στο σημείο δεν υπάρχει κάποια κάμερα κυκλοφορίας. 

Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουν οι αρχές είναι ότι ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ ήταν ένας ηλικιωμένος, ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητο με τον γιο του. Επίσης, κανείς από τους τρεις δε φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ είχε καταναλώσει αλκοόλ. 

