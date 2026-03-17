Πύργος: «Ήταν ατύχημα, πήγε να απλώσει κι έπεσε από το μπαλκόνι»

Ο πατέρας του 18χρονου για τον τραγικό χαμό του γιου του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πτώση 18χρονου από τρίτο όροφο στον Πύργο, αποδίδεται σε ατύχημα κατά την προσπάθεια απλώματος πετσετών.
  • Ο πατέρας του παιδιού ήταν ο πρώτος που τον βρήκε αιμόφυρτο και του παρείχε πρώτες βοήθειες.
  • Ο 18χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και δεν άντεξε, πεθαίνοντας μία ώρα αργότερα.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών φίλων του από όλη την Ελλάδα.
  • Ο Ασημάκης ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley και είχε όνειρα για το μέλλον.

Σε δυστύχημα αποδίδει την πτώση από μπαλκόνι του παιδιού του ο πατέρας του 18χρονου, που έχασε τη ζωή του στον Πύργο

«Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Γλίστρησε το παιδί… πήγε να απλώσει κάτι πετσέτες στο μπαλκόνι, κόπηκε το σχοινί κι έκανε μια απότομη κίνηση προς τα εμπρός και βρέθηκε στο κενό», είπε ο πατέρας του νεαρού στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Μάλιστα, όπως είπε εκείνος ήταν ο πρώτος που τον βρήκε αιμόφυρτο στο έδαφος και έτρεξε να τον βοηθήσει. 

«Εγώ τον βρήκα κάτω, δηλαδή ήταν άμεσο. Εγώ από κάτω απ' το σπίτι έχω το κομμωτήριο. Άκουσα τον θόρυβο, έναν θόρυβο που δε θα τον ξεχάσω ποτέ μες στ' αυτιά μου. Ένα μπαμ, ένα σκάσιμο, δίπλα μου. Στα πέντε μέτρα από μένα. Ε... και βγήκα έξω, του ‘δωσα τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που να 'ρθει ο κόσμος, οι γιατροί, να τον πάρουνε να τον πάμε στο νοσοκομείο. Ήτανε φίλοι εκεί, πολλοί με βοηθήσανε, αλλά δεν τα κατάφερε», είπε. 

Σύμφωνα με τον πατέρα του 18χρονου Ασημάκη, τα τραύματα που είχε στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρά και δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή.

«Δεν άντεξε παραπάνω από μία ώρα κι έφυγε απ' τη ζωή, τέρμα.  Χθες έγινε η κηδεία, ήταν όλοι οι φίλοι του, ήρθαν από όλη την Ελλάδα», είπε. 

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο 18χρονος ήταν ένα παιδί με όνειρα που όλη του η ζωή ήταν το beach volley. Είχε διακριθεί, έκανε πρωταθλητισμό και είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδος στην ηλικία του. Ωστόσο, όπως είπε, είχε στεναχωρηθεί που δεν τον είχε καλέσει η Εθνική Ομάδα να παίξει με τα χρώματα της χώρας. 

«Πρέπει να μάθω τώρα να ζω χωρίς αυτόν. Δεν μπορώ αλήθεια. Πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτόν», είπε συντετριμμένος ο πατέρας του Ασημάκη.
 

