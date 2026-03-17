Κηφισιά: Βρήκαν 10 αμφορείς σε οικία 50χρονου - Εικόνες

Έπειτα από μια σοβαρή καταγγελία στην Ασφάλεια Κηφισιάς, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι επιχειρηματία. Σε αποθήκη εντοπίστηκαν δέκα αμφορείς από την Ελληνιστική έως τη νεότερη περίοδο.
Ο 50χρονος συνελήφθη για υπεξαίρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων κι αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη. Θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τους εντόπισε κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Σποράδες, χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντοπίστηκαν εντός οικίας 50χρονου ημεδαπού, πρωινές ώρες της 14-3-2026 στην περιοχή της Κηφισιάς, -10- τμήματα ενάλιων αμφορέων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς διενήργησαν έρευνα στην οικία του 50χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-4- τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Ελληνιστική περίοδο,
-4- τμήματα ενάλιων αμφορέων από την Βυζαντινή περίοδο και
-2- τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη Νεότερη περίοδο.
Τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.