«Το Μενού» σε Α’ τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star

Η μαύρη κωμωδία «Το Μενού (The Menu)» έρχεται την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 23:15 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.
Η υπόθεση:
Ένα νεαρό ζευγάρι ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί του Βορειοδυτικού Ειρηνικού για να δειπνήσει σε ένα πριβέ εστιατόριο, όπου ο μοναχικός, παγκοσμίως καταξιωμένος, chef Τζούλιαν Σλόγουικ, έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας για εκλεκτούς πελάτες.
Οι καλεσμένοι, όμως, είναι έτοιμοι για τη δημιουργική τρέλα του Τζούλιαν; Όλοι οι συνδαιτυμόνες θα βιώσουν άγρια και βίαια σκηνικά, καθώς εμφανίζονται ολοένα και πιο απρόσμενα πιάτα.
Το κίνητρο του chef, πίσω από το περίτεχνο μενού, είναι ο καταλύτης για ένα συγκλονιστικό φινάλε...
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρκ Μάιλοντ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρέιφ Φάινς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Νίκολας Χουλτ, Τζον Λεγκουιζάμο
