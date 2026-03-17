«Το Μενού» σε Α’ τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star

Τηλεοπτική πρεμιέρα στις 23.15 - Μην τη χάσετε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.03.26 , 13:27 «Το Μενού» σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Media
To trailer της ταινίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μαύρη κωμωδία «Το Μενού» προβάλλεται απόψε, 17 Μαρτίου, στις 23:15 από το Star.
  • Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι που επισκέπτεται ένα πριβέ εστιατόριο σε απομακρυσμένο νησί του Βορειοδυτικού Ειρηνικού.
  • Ο chef Τζούλιαν Σλόγουικ έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας, αλλά οι καλεσμένοι θα βιώσουν βίαια σκηνικά.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον Μαρκ Μάιλοντ και πρωταγωνιστούν οι Ρέιφ Φάινς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Νίκολας Χουλτ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η μαύρη κωμωδία «Το Μενού (The Menu)» έρχεται την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 23:15  σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

«Το Μενού»: Η επιτυχημένη μαύρη κωμωδία έρχεται στην τηλεόραση

Ένα νεαρό ζευγάρι ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί του Βορειοδυτικού Ειρηνικού για να δειπνήσει σε ένα πριβέ εστιατόριο, όπου ο μοναχικός, παγκοσμίως καταξιωμένος, chef Τζούλιαν Σλόγουικ, έχει ετοιμάσει ένα πλουσιοπάροχο μενού γευσιγνωσίας για εκλεκτούς πελάτες.

«Το Μενού»: Η επιτυχημένη μαύρη κωμωδία έρχεται στην τηλεόραση

Οι καλεσμένοι, όμως, είναι έτοιμοι για τη δημιουργική τρέλα του Τζούλιαν; Όλοι οι συνδαιτυμόνες θα βιώσουν άγρια και βίαια σκηνικά, καθώς εμφανίζονται ολοένα και πιο απρόσμενα πιάτα.

«Το Μενού»: Η επιτυχημένη μαύρη κωμωδία έρχεται στην τηλεόραση

Το κίνητρο του chef, πίσω από το περίτεχνο μενού, είναι ο καταλύτης για ένα συγκλονιστικό φινάλε...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρκ Μάιλοντ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρέιφ Φάινς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Νίκολας Χουλτ, Τζον Λεγκουιζάμο

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟ ΜΕΝΟΥ
 |
Α' ΠΡΟΒΟΛΗ STAR
 |
Α' ΠΡΟΒΟΛΗ
 |
ΤΑΙΝΙΑ STAR
 |
THE MENU
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top