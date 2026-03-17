MasterChef: Οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση μαγειρεύουν χωρίς συνταγή!

Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της Δευτέρας 16/3, η Κόκκινη μπριγάδα κέρδισε με σκορ 6-5 και ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε αρχηγός.
  • Η Μπλε μπριγάδα εξέλεξε τον Γιώργο Αχλαδιώτη ως αρχηγό και έξι παίκτες είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
  • Απόψε, 17 Μαρτίου, θα γίνει η πρώτη Δοκιμασία Αποχώρησης χωρίς συνταγή, με στόχο την πιστή αναπαραγωγή πιάτου.
  • Δύο παίκτες θα αποχωρήσουν αυτή την εβδομάδα, με την Μπλε μπριγάδα να αριθμεί δέκα μέλη μετά τις αποχωρήσεις.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef 10 προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα και ανατρεπτικές δοκιμασίες.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 16/3) πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαγειρική αναμέτρηση με Mystery Box, μετά την ένωση των δύο μπριγάδων. Νικήτρια αναδείχθηκε η Κόκκινη μπριγάδα, με τελικό σκορ 6-5.

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο νέος αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας και εκείνος που παρουσίασε το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας.

Η ηττημένη Μπλε μπριγάδα εξέλεξε και πάλι αρχηγό της τον Γιώργο Αχλαδιώτη, ο οποίος είναι ένας από τους έξι υποψήφιους προς αποχώρηση μαζί με τη Wasan Alhashimi, τον Μιχάλη Κεχαγιόγλου, την Κωνσταντίνα Μάστρου, τον Σαμ Μπεκίρη και τον Μάνο Φουτζόπουλο.

Απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Δοκιμασία Αποχώρησης, αφού αυτή την εβδομάδα θα αποχωρήσουν συνολικά δύο παίκτες από τον διαγωνισμό. Οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 για να υπερασπιστούν τη θέση τους. Στόχος τους είναι να αντιγράψουν όσο πιο πιστά μπορούν, σε εμφάνιση και γεύση, το πιάτο που θα τους παρουσιάσουν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική διαφορά αυτή τη φορά: οι διαγωνιζόμενοι δεν θα έχουν τη συνταγή στα χέρια τους κατά τη διάρκεια της μαγειρικής!

Με αυτή τη δύσκολη και απαιτητική συνθήκη, οι έξι υποψήφιοι θα πρέπει να οργανώσουν σωστά τη σκέψη τους και να μαγειρέψουν με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και μεθοδικότητα.

Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει οριστικά τον διαγωνισμό και η Μπλε μπριγάδα θα αριθμεί, πλέον, δέκα μέλη.

Για ποιον ή ποια θα είναι απόψε η τελευταία βραδιά στο MasterChef 10;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια 
στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;
 
Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

