Vanity Fair Oscar Party: Οι iconic εμφανίσεις που εντυπωσίασαν

Οι διάσημες που δεν περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των Oscars

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Vanity Fair Oscar Party έχει γίνει το επίκεντρο της προσοχής μετά την τελετή απονομής των Όσκαρ.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο του LACMA και συγκέντρωσε πολλές διάσημες προσωπικότητες.
  • Οι εμφανίσεις των σταρ ήταν εντυπωσιακές, με looks που θυμίζουν εβδομάδα μόδας.
  • Διάσημες όπως η Dua Lipa, η Kendall Jenner και η Kim Kardashian παρουσίασαν μοναδικά outfits.
  • Πολλές σταρ άλλαξαν ρούχα μετά την τελετή των Όσκαρ, εντυπωσιάζοντας με τις επιλογές τους.

Τα τελευταία χρόνια τη λάμψη από το κόκκινο χαλί των Όσκαρ έχει κλέψει το «γκρι» χαλί από το party του Vanity Fair μετά από την λαμπερή κινηματογραφική βραδιά.

Oscars: Όλες οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Μετά την 98η τελετή απονομής των βραβείων τα after - party έκαναν θραύση!

Το Vanity Fair Party στο νέο κτίριο του Los Angeles County Museum of Art (LACMA), όχι απλά συγκέντρωσε τους πιο διάσημους του πλανήτη αλλά έκλεψαν και τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους! 

Το ετήσιο Vanity Fair Oscars Party μοιάζει με εβδομάδα μόδας, καθώς βλέπουμε looks απευθείας από την πασαρέλα.  

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting

Ο πήχης τοποθετείται πολύ ψηλά και οι σταρ τολμούν εμφανίσεις που μένουν αξέχαστες.

Πολλές διάσημες που δεν περπάτησαν στο red carpet των Όσκαρ έκαναν την εμφάνισή τους εκεί, ενώ αρκετές από όσες παρευρέθηκαν στην τελετή αλλάζουν outfit και εμφανίζονται με ένα εντελώς νέο look.

H Dua Lipa με couture dress του οίκου Schiaparelli:

Dua Lipa

Dua Lipa - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Kendall Jenner με Chanel φόρεμα:

Kendall Jenner - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

H Kaia Gerber με Givenchy:

Kaia Gerber - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

H Hailey Bieber με leopard φόρεμα Giorgio Armani:

Hailey Bieber

Hailey Bieber - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

H Kim Kardashian με χρυσό φόρεμα Gucci:

Kim Kardashian 

Kim Kardashian - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

H Sarah Pidgeon με sequin maxi Calvin Klein φόρεμα:

Sarah Pidgeon 

Sarah Pidgeon - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Demi Moore με Balenciaga:

Demi Moore  

Demi Moore - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Nicole Kidman με Chanel: 

Nicole Kidman - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Bella Hadid με Prada:

Bella Hadid

Bella Hadid - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Kate Hudson με Gucci:

Η Kate Hudson με Gucci 

Kate Hudson - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Alessandra Ambrosio με sheer embellished φόρεμα:

Alessandra Ambrosio 

Alessandra Ambrosio - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Emily Ratajkowski με Conner Ives:

Emily Ratajkowski 

Emily Ratajkowski - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Cara Delevingne με Thom Browne:

Cara Delevingne - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Jessica Alba - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Lila Moss με Fendi:

Lila Moss 

Lila Moss - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

H Kylie Jenner με σύνολο McQueen που είχε φτερά:

Kylie Jenner 

Kylie Jenner - Photo by Evan Agostini/Invision/AP

 

