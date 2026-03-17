Vanity Fair Oscar Party: Οι iconic εμφανίσεις που εντυπωσίασαν 

Τα τελευταία χρόνια τη λάμψη από το κόκκινο χαλί των Όσκαρ έχει κλέψει το «γκρι» χαλί από το party του Vanity Fair μετά από την λαμπερή κινηματογραφική βραδιά.
Μετά την 98η τελετή απονομής των βραβείων τα after - party έκαναν θραύση!
Το Vanity Fair Party στο νέο κτίριο του Los Angeles County Museum of Art (LACMA), όχι απλά συγκέντρωσε τους πιο διάσημους του πλανήτη αλλά έκλεψαν και τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους!
Το ετήσιο Vanity Fair Oscars Party μοιάζει με εβδομάδα μόδας, καθώς βλέπουμε looks απευθείας από την πασαρέλα.
Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
Ο πήχης τοποθετείται πολύ ψηλά και οι σταρ τολμούν εμφανίσεις που μένουν αξέχαστες.
Πολλές διάσημες που δεν περπάτησαν στο red carpet των Όσκαρ έκαναν την εμφάνισή τους εκεί, ενώ αρκετές από όσες παρευρέθηκαν στην τελετή αλλάζουν outfit και εμφανίζονται με ένα εντελώς νέο look.
H Dua Lipa με couture dress του οίκου Schiaparelli:
Η Kendall Jenner με Chanel φόρεμα:
H Kaia Gerber με Givenchy:
H Hailey Bieber με leopard φόρεμα Giorgio Armani:
H Kim Kardashian με χρυσό φόρεμα Gucci:
H Sarah Pidgeon με sequin maxi Calvin Klein φόρεμα:
Η Demi Moore με Balenciaga:
Η Nicole Kidman με Chanel:
Η Bella Hadid με Prada:
Η Kate Hudson με Gucci:
Η Alessandra Ambrosio με sheer embellished φόρεμα:
Η Emily Ratajkowski με Conner Ives:
Η Cara Delevingne με Thom Browne:
Η Lila Moss με Fendi:
H Kylie Jenner με σύνολο McQueen που είχε φτερά:
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.