Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting/ βίντεο ΕΡΤ

Η ταινία του Paul Tomas Anderson «Οne battle for another» σάρωσε στα φετινά Oscars, κατακτώντας 6 βραβεία σε σύνολο 13 υποψηφιοτήτων.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Όσκαρ Καλύτερου Casting, κατηγορία που συμμετείχε πρώτη φορά στα βραβεία της Ακαδημίας, το οποίο απονεμήθηκε στην ελληνοαμερικανικής καταγωγής, Κασσάνδρα Κουλουκουντή.

H ίδια αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους casting directors που πάλεψαν για την αναγνώριση του επαγγέλματος, υπενθυμίζοντας ότι για δεκαετίες ο ρόλος τους παρέμενε αόρατους στους τίτλους μεγάλων διακρίσεων.

Η casting director που έλαβε μια ιστορική διάκριση στα Oscars γεννήθηκε στις ΗΠΑ, το 1971. Η πορεία της στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Anderson, το Hard Eight που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Το παιχνίδι της τύχης».

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σταθερές συνεργάτιδες του σκηνοθέτη, αναλαμβάνοντας το casting σχεδόν σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του. H συνεργασία τους μετρά 30 χρόνια.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή προέρχεται από μια ιστορική ελληνοαμερικανική οικογένεια, καθώς είναι εγγονή του εφοπλιστή Μανώλη Κουλουκουντή, μέλος της γνωστής ναυτιλιακής δυναστείας των Κουλουκουντήδων με ρίζες από την Κάσο.

Ο παππούς της, Μανώλης Κουλκουντής, υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής ναυτιλίας του 20ου αιώνα. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η οικογένεια απέκτησε μεγάλη περιουσία και σημαντική συλλογή έργων τέχνης. Μετά τον θάνατο του πατέρα της Κασσάνδρας, Μιχάλη Κουλουκουντή, το 2010, η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών αντιπαραθέσεων για την τύχη αυτής της πολύτιμης συλλογής.

Η μητέρα της, Τάρα Τάισον, έχει ιρλανδικές ρίζες και υπήρξε ηθοποιός του Broadway, ενώ εμφανίστηκε και στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του ’70, Charlie’s angels.

Παρά το οικογενειακό υπόβαθρο, η Κασσάνδρα Κουλουκουντή ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Η ίδια αντιμετωπίζει το casting σχεδόν σαν ερευνητική διαδικασία. Μιλάει για αργή, προσεκτική και σχεδόν επιστημονική προσέγγιση στην αναζήτηση ταλέντων. Δεν είναι σπάνιο να τη συναντήσει κανείς σε σχολές πολεμικών τεχνών, σε μικρά θέατρα ή ακόμη και στον δρόμο, ψάχνοντας το επόμενο πρόσωπο που θα ταιριάξει απόλυτα σε έναν ρόλο.

Η ταινία «One battle after another» κέρδισε τα Oscar: