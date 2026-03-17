Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting

Η εφοπλιστική οικογένεια και τα 30 χρόνια συνεργασίας με τον Anderson

17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting/ βίντεο ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting για την ταινία «One battle for another» του Paul Thomas Anderson.
  • Η ταινία απέσπασε συνολικά 6 βραβεία στα φετινά Oscars, σε 13 υποψηφιότητες.
  • Η Κουλουκουντή, ελληνοαμερικανικής καταγωγής, έχει 30 χρόνια συνεργασίας με τον Anderson.
  • Ανήκει σε ιστορική ελληνοαμερικανική οικογένεια με ρίζες από την Κάσο και είναι εγγονή του εφοπλιστή Μανώλη Κουλουκουντή.
  • Η προσέγγισή της στο casting είναι ερευνητική και προσεκτική, αναζητώντας ταλέντα σε διάφορους χώρους.

Η ταινία του Paul Tomas Anderson «Οne battle for another» σάρωσε στα φετινά Oscars, κατακτώντας 6 βραβεία σε σύνολο 13 υποψηφιοτήτων.

Oscars 2026: Θρίαμβος για το One Battle After Another με 6 Oscars

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Όσκαρ Καλύτερου Casting, κατηγορία που συμμετείχε πρώτη φορά στα βραβεία της Ακαδημίας, το οποίο απονεμήθηκε στην ελληνοαμερικανικής καταγωγής, Κασσάνδρα Κουλουκουντή.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή με το Όσκαρ Καλύτερου casting AP Photo/John Locher

H ίδια αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους casting directors που πάλεψαν για την αναγνώριση του επαγγέλματος, υπενθυμίζοντας ότι για δεκαετίες ο ρόλος τους παρέμενε αόρατους στους τίτλους μεγάλων διακρίσεων.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή με το Όσκαρ Καλύτερου casting / AP Photo/Chris Pizzello

Η casting director που έλαβε μια ιστορική διάκριση στα Oscars γεννήθηκε στις ΗΠΑ, το 1971. Η πορεία της στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Anderson, το Hard Eight που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Το παιχνίδι της τύχης».

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σταθερές συνεργάτιδες του σκηνοθέτη, αναλαμβάνοντας το casting σχεδόν σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του. H συνεργασία τους μετρά 30 χρόνια. 

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή με το Όσκαρ Καλύτερου casting / AP Photo/Chris Pizzello

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή προέρχεται από μια ιστορική ελληνοαμερικανική οικογένεια, καθώς είναι εγγονή του εφοπλιστή Μανώλη Κουλουκουντή, μέλος της γνωστής ναυτιλιακής δυναστείας των Κουλουκουντήδων με ρίζες από την Κάσο.

Ο παππούς της, Μανώλης Κουλκουντής, υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής ναυτιλίας του 20ου αιώνα. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. 

Η οικογένεια απέκτησε μεγάλη περιουσία και σημαντική συλλογή έργων τέχνης. Μετά τον θάνατο του πατέρα της Κασσάνδρας, Μιχάλη Κουλουκουντή, το 2010, η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών αντιπαραθέσεων για την τύχη αυτής της πολύτιμης συλλογής.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή με το Όσκαρ Καλύτερου casting / AP Photo/John Locher

Η μητέρα της, Τάρα Τάισον, έχει ιρλανδικές ρίζες και υπήρξε ηθοποιός του Broadway, ενώ εμφανίστηκε και στη δημοφιλή σειρά της δεκαετίας του ’70, Charlie’s angels. 

Παρά το οικογενειακό υπόβαθρο, η Κασσάνδρα Κουλουκουντή ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Η ίδια αντιμετωπίζει το casting σχεδόν σαν ερευνητική διαδικασία. Μιλάει για αργή, προσεκτική και σχεδόν επιστημονική προσέγγιση στην αναζήτηση ταλέντων. Δεν είναι σπάνιο να τη συναντήσει κανείς σε σχολές πολεμικών τεχνών, σε μικρά θέατρα ή ακόμη και στον δρόμο, ψάχνοντας το επόμενο πρόσωπο που θα ταιριάξει απόλυτα σε έναν ρόλο. 

Oι συντελεστές της ταινίας «One Battle After Another»/ AP Photo Chris Pizzello

Η ταινία «One battle after another» κέρδισε τα Oscar:

  1. Καλύτερης ταινίας 
  2. Σκηνοθεσίας- Paul Thomas Anderson
  3. Β ανδρικού ρόλου – Sean Penn
  4. Διασκευασμένου σεναρίου
  5. Μοντάζ - Andy Jurgensen
  6. Casting - Cassandra Kulukundis 
