Μπήλιου: Σελήνη και ανάδρομος Ερμής σε Σύνοδο- Προσοχή σε λάθη από βιασύνη!

Η Σελήνη βρίσκεται σήμερα στους Ιχθείς και το φεγγάρι ετοιμάζεται για τη Νέα Σελήνη που θα γίνει τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Μαρτίου.
«Η Σελήνη σήμερα θα κάνει όψη – Σύνοδο- με τον ανάδρομο Ερμή. Θέλει μια προσοχή στην επικοινωνία, τις μετακινήσεις ειδικά τις απογευματινές ώρες και σε λάθη που μπορεί να γίνονται από βιασύνη ή επιπολαιότητα», εξήγησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.
«Έχει μια σπαρίλα η Σελήνη στους Ιχθείς. Είναι μια θέση - ειδικά τώρα που είναι στη φάση που πάει να σχηματίσει τη Νέα Σελήνη – σαν να νιώθεις ότι σε έχουν βγάλει από την πρίζα», περιέγραψε η Άση Μπήλιου.
Η αστρολόγος σημείωσε επίσης, πως πάντα όταν έχουμε Νέα Σελήνη – Πανσέληνο υπάρχει μια αλλαγή. «Δε χρειάζεται να είσαι αστρολόγος, χρειάζεται να είσαι παρατηρητικός στη ζωή σου. Όταν βλέπεις ότι έχουμε Νέα Σελήνη- Πανσέληνο, πάντα υπάρχει μια αλλαγή, ακόμη και σε μετεωρολογικό επίπεδο. Τώρα που είναι στους Ιχθείς… νεράκι, καταλαβαίνετε», συμπλήρωσε.
Στο μεταξύ, άλλη μια αστρολογική αλλαγή θα συμβεί την Παρασκευή, με τον Ερμή που θα γυρίσει σε ορθή πορεία.