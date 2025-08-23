Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Πώς έφθασαν οι αρχές στη σύλληψή του

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρου Γύγου, Δελτίο ειδήσεων Star
Για ένα εικοσιτετράωρο ο συζυγοκτόνος στον Βόλο έπαιζε «κρυφτό» με τους αστυνομικούς οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του

Σε αυτό το οικόπεδο, μέσα στους θάμνους, κρυβόταν ο 40χρονος συζυγοκτόνος. Μόλις 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του χτυπώντας την με εργαλείο ψησίματος μετά από καυγά.

Για ένα εικοσιτετράωρο ο συζυγοκτόνος στον Βόλο έπαιζε «κρυφτό» με τους αστυνομικούς οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Το οικόπεδο όπου κρυβόταν ο 40χρονος συζυγοκτόνος

Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Τα ίχνη του 40χρονου χάθηκαν αμέσως μετά το φονικό. Ο δράστης μετά την αποτρόπαια πράξη του έφυγε και αναζητείτο.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης, το βράδυ της Παρασκευής, δέχθηκε ένα σημαντικό τηλεφώνημα που πρόδωσε την κρυψώνα του. 

Βόλος: Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

«Βλέπω τον γείτονα μου, τον 40χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τον ψάχνετε. Τον βλέπω στην οδό Ευριπίδου, γυρίζει στη γειτονιά. Δε φοράει όμως τα ρούχα που μου λέτε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι αυτός, τον αναγνωρίζω», είπε κάτοικος της περιοχής.   

Βόλος: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Άνδρες της ΟΠΚΕ και στελέχη της Ασφάλειας τον βρίσκουν στους θάμνους, τον κυκλώνουν, τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες. Στις φωτογραφίες - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star φαίνεται η στιγμή της σύλληψής του με τον 40χρονο να είναι στο έδαφος.

Γυναικοκτονία Βόλος: Η στιγμή της σύλληψης

Το φονικό όπλο - ένα εργαλείο ψησίματος- δεν εντοπίστηκε μαζί του ούτε τα ρούχα που φορούσε κατά τον μοιραίο καυγά. Εικάζεται ότι τα ξεφορτώθηκε και φόρεσε άλλα ρούχα που βρήκε σε κάδο.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Οι σπαρακτικές αναρτήσεις της κόρης και της αδελφής της 36χρονης

Τραγικές φιγούρες τα τέσσερα παιδιά που είχε το ζευγάρι. Τα τρία από αυτά, ηλικίας μόλις 6, 13 και 16 ετών είδαν τον ίδιο τους τον πατέρα να χτυπάει μέχρι θανάτου τη μητέρα τους. Η μεγάλη κόρη τους, 18 ετών, προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας τη μητέρα της.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σε αγαπάμε πάρα πολύ εγώ, ο Ντίνος, Μέλισσα και Ασημίνα, είσαι πάντα στη ζωή μας». 

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Οι σπαρακτικές αναρτήσεις της κόρης και της αδελφής της 36χρονης

Ανάρτηση έκανε και η αδελφή του θύματος που ζει στο εξωτερικό. 

«Ω ψυχή της αδελφής μου, πού θα σε βρω τώρα που έφυγες, αδελφή μου; Πού άφησες τα παιδιά; Πήγες κοντά στον πατέρα και στη μητέρα, ω ζωή μου».

Γυναικοκτονία Βόλος: Τι λέει ο θείος του 40χρονου

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τα όσα έγιναν. Σε σοκ βρίσκονται και οι συγγενείς του 40χρονου στην Αλβανία. Ένα «γιατί» τους βασανίζει. Ο θείος του ξεσπά και ζητά από τον ανιψιό του να αναλάβει το βάρος και την ευθύνη των πράξεων του. 

«Εμείς το μάθαμε από την τηλεόραση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε στην αδερφή μας. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο ανιψιός μας, εφόσον το έκανε, το έκανε με συνείδηση, όχι ασυνείδητα», είπε ο θείος του 40χρονου.

Το αυτόφωρο είναι σε εξέλιξη και αύριο το πρωί Κυριακής, ο 40χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής, πίσω από τα κάγκελα μέσα στο κρατητήριο δεν έχει πει κουβέντα. 

 

