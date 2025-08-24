Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Oργανώθηκε «γέφυρα ζωής» για να φτάσει στο Παπαγεωργίου αλλά ήταν αργά

24.08.25 , 12:32
Τραγωδία στον Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ελλαδα
Θλίψη έχει σκορπίσει στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ο θάνατος μιας 30χρονης εγκύου, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/08) στο Κρυονέρι Θεσσαλονίκης. Η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε ξαφνικά στο σπίτι της, χάνοντας τις αισθήσεις της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους οικείους της.

Θεσσαλονίκη: 43χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στο Ασβεστοχώρι

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε αμέσως και την παρέλαβε, ενώ με τη βοήθεια της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά οργανώθηκε «γέφυρα ζωής», ώστε να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ διασωληνωμένη, όμως παρά την τιτάνια προσπάθεια των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

