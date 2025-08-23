«Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου

Ο επικήδειος του Μητσοτάκη - Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη το φέρετρο

Επιμέλεια STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 23.08.25, 12:19
Στις 12:00 η κηδεία του Α. Βεσυρόπουλου, πρώην Υφυπουργού Οικονομικών και βουλευτή Ημαθίας / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τελείται σήμερα (23/8) στις δώδεκα το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Κηδεία Βεσυρόπουλου

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Το τελευταίο "αντίο" θα του απευθύνουν η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες του, παρουσία μελών της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός στην κηδεία Βεσυρόπουλου / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

«Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου

Νίκος Δένδιας / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια την Πέμπτη 21 Αυγούστου από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Ο Παύλος Μαρινάκης στην κηδεία Βεσυρόπουλου

Παύλος Μαρινάκης / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Άφησε πίσω του τη σύζυγο του και δύο παιδιά.

Ο Μάκης Βορίδης στην κηδεία Βεσυρόπουλου

Μάκης Βορίδης / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ο επικήδειος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη 

Επικήδειος Μητσοτάκη για Βεσυρόπουλο

Στην κηδεία Βεσυρόπουλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης / ΙΝΤΙΜΕ (ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

«Έφυγε το καλύτερο παιδί, έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι», τόνισε ο πρωθυπουργός στον επικήδειό του, αναφερόμενος στο κενό που αφήνει πίσω ο πολιτικός. 

«Θα τον θυμόμαστε πάνω απ’ όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε. Ψηλέ, θα μας λείψεις», ολοκλήρωσε λέγοντας. 

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η επιθυμία της οικογένειάς του 

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην κηδεία Βεσυρόπουλου

Σωκράτης Φάμελλος / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην κηδεία Βεσυρόπουλου 

Απόστολος Τζιτζικώστας / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Κώστας Τσιάρας στην κηδεία Βεσυρόπουλου

Κώστας Τσιάρας / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Χρήστος Σταϊκούρας στην κηδεία Βεσυρόπουλου  

Χρήστος Σταϊκούρας / Eurokinissi (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

«Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου 

«Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου

«Ψηλέ, θα μας λείψεις»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
