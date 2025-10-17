Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αντιγόνου και Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αντίγονος

Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής

Ευπρεπία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:35 και θα δύσει στις 18:45. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 09 λεπτά.

Σελήνη 25.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος

Η Παγκόσμια Ημέρα Τραύματος εορτάζεται στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Δράσης για τα Οστά και τις Αρθρώσεις».

Η Εβδομάδας Δράσης για τα Οστά και τις Αρθρώσεις ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, συνεχίζεται με την Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης στις 16 Οκτωβρίου, με την Παγκόσμια Ημέρα Τραύματος στις 17 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου με την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης.

Στατιστικά Στοιχεία

400.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με χρόνιους πόνους ή αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα από αρθρίτιδα και μυοσκελετικές νόσους (οστεοπώρωση, διαταραχές της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμούς).

Η αρθρίτιδα και οι μυοσκελετικοί νόσοι είναι από τις βασικές αιτίες για αναπηρίες, απουσίες από την εργασία και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Κάθε τριάντα δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος χάνει την ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και την ίδια στιγμή 3 άλλοι τραυματίζονται.

Τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα είναι ο κύριος παράγων για θανάτους και αναπηρίες ανθρώπων κάτω των 45 ετών.