Κουτσόπουλος: Η τρυφερή ευχή για τα γενέθλια της Χρύσας Μιχαλοπούλου

«Χρόνια πολλά μαμά μας!» έγραψε ο καταξιωμένος σεφ

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, καθώς έχει τα γενέθλιά της και δέχθηκε πολλές ευχές από φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι

Ανάμεσα σε εκείνους που της ευχήθηκαν, φυσικά, και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο καταξιωμένος σεφ και κριτής του MasterChef και η ταλαντούχα ηθοποιός είναι γονείς ενός γλυκού αγοριού, του μικρού Κίμωνα, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και των δυο. Η γνωστή ηθοποιός γίνεται 28 ετών.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ηλικία, το βιογραφικό και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

κουτσοπουλος

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στη μητέρα του γιου του, για τα γενέθλιά της. Ανήρτησε μία τρυφερή φωτογραφία της ηθοποιού με τον μικρό Κίμωνα και έγραψε: «Χρόνια πολλά μαμά μας!».

Δες την ανάρτησή του:

κουτσοπουλος

