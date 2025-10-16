Κουτσόπουλος: Η τρυφερή ευχή για τα γενέθλια της Χρύσας Μιχαλοπούλου

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, καθώς έχει τα γενέθλιά της και δέχθηκε πολλές ευχές από φίλους, συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσα σε εκείνους που της ευχήθηκαν, φυσικά, και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο καταξιωμένος σεφ και κριτής του MasterChef και η ταλαντούχα ηθοποιός είναι γονείς ενός γλυκού αγοριού, του μικρού Κίμωνα, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και των δυο. Η γνωστή ηθοποιός γίνεται 28 ετών.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στη μητέρα του γιου του, για τα γενέθλιά της. Ανήρτησε μία τρυφερή φωτογραφία της ηθοποιού με τον μικρό Κίμωνα και έγραψε: «Χρόνια πολλά μαμά μας!».

Δες την ανάρτησή του: