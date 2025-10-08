Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η ultra chic εμφάνιση στο Παρίσι

Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε η Χρύσα Μιχαλοπούλου

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει επισκεφτεί πολλά και διαφορετικά μέρη σε Ελλάδα κι εξωτερικό, καθώς έχει αδυναμία στα ταξίδια και δεν το κρύβει.

Ένα πολύ γνωστό γαλλικό brand παρουσίασε τη συλλογή ρούχων του στο Παρίσι κι ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η γνωστή ηθοποιός.

Η ίδια έζησε μια μοναδική εμπειρία στην Πόλη του Φωτός και της Μόδας, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη λαμπερή εκδήλωση.

Στην ανάρτησή της ξεχώρισαν τα στιγμιότυπα, όπου ποζάρει με ultra chic μαύρο φόρεμα, το οποίο αναδείκνευε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η γλυκιά ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της κι εξέπληξε ευχάριστα το διαδικτυακό της κοινό που την έχει συνηθίσει πιο casual.

Η ανάρτηση της Χρύσας Μιχαλοπούλου

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αφιερώνει πολύ χρόνο στον μονάκριβο γιο της Κίμωνα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κι αυτό το ταξίδι ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητά της.