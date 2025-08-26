Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Δύο πολύ ξεχωριστούς επισκέπτες υποδέχτηκε στη Φάρμα ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο λόγος για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου και τον μικρό Κίμωνα, ο οποίος έχει εξοικειωθεί πια με τον χώρο, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τον μπαμπά του στη δουλειά.
Η ηθοποιός όμως δεν είχε ξαναβρεθεί στο μέρος όπου γίνονται τα γυρίσματα της Φάρμας, η οποία επιστρέφει για τρίτη σεζόν στο Star. Εκείνο που συζητήθηκε έντονα μετά την προβολή του trailer ήταν το άγαλμα του «θείου Λεό» που κοσμούσε την πλατεία του χωριού.
Το απόγευμα της Δευτέρης 25/8 ο γνωστός chef και παρουσιαστής κατέγραψε σε βίντεο τη Χρύσα Μιχαλοπούλου να χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην προτομή του.
Το συναρπαστικό σποτ έχει αρκετή δόση χιούμορ, που χαρακτηρίζει τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο οποίος θα δώσει και φέτος μια ευχάριστη νότα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του Star. Ο 3ος κύκλος είναι προ των πυλών, ενώ αναμένεται να φιλοξενήσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς παίκτες που κατέχουν τις γεωργικές εργασίες και διψούν για νίκες.