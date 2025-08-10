Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Έλιωσε» με το δώρο του γιου της, Κίμωνα!

Τα τελευταία τρία χρόνια είναι τα ομορφότερα στη ζωή της Χρύσας Μιχαλοπούλου. Η όμορφη ηθοποιός απολαμβάνει μοναδικές στιγμές με τον γιο της, Κίμωνα.

Όπως είναι φυσικό, ο μικρούλης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της μαμάς του, όπως φαίνεται και από τα posts που κάνει κατά καιρούς στα social media.

Αυτές τις μέρες, η Χρύσα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές έχοντας στο πλευρό της τον γιο της.

Σε ένα από τα stories που δημοσίευσε, κατέγραψε μια συγκινητική σκηνή: ο μικρός Κίμωνας την πλησιάζει κρατώντας λίγα λουλούδια που είχε μαζέψει μόνος του και της τα προσφέρει με χαμόγελο, λέγοντας: «Σου έφερα λουλούδια».

H ευτυχισμένη και συνάμα συγκινημένη μαμά του απαντά: «Σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου» και από τον τόνο της φωνής της καταλαβαίνουμε τη συγκίνησή της.

Οι διακοπές μαμάς και γιου

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου φροντίζει να περνά ποιοτικό χρόνο με τον Κίμωνα. Οι δυο τους φαίνεται πως λατρεύουν το καλοκαίρι πηγαίνοντας σε διάφορα νησιά με τη Σχοινούσα να είναι στα…τοπ!

«Θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο και να γίνει καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, το παιδί μου, για παράδειγμα, δεν έχει τάμπλετ. Θέλω να ζούμε το τώρα και χωρίς την αφθονία των υλικών αγαθών. Θέλω να εκτιμά τα πράγματα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Τύπος TV και την Κατερίνα Θεοδωροπούλου.