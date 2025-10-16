«Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου όταν στην πασαρέλα της Victoria’s Secret περπάτησε με τα χρυσά της φτερά η Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel).

Η νοτιοαφρικανή καλλονή, που είναι «αγγελάκι» της Victoria’s Secret από το 2010, περπάτησε για 13η φορά στο διάσημο runway. Αρχικά, εμφανίστηκε με μαύρα δαντελένια εσώρουχα, γάντια από δαντέλα, ζαρτιέρα με κρύσταλλα και κρατώντας ένα μαύρο διάφανο ύφασμα.

Κάντις Σουάνπολ: «Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard με την πασαρέλα της/ AP Newsroom

Η δεύτερη εμφάνιση ήταν πιο εντυπωσιακή και πιο... Victoria’s Secret style! Η Κάντις περπάτησε φορώντας καφέ δαντελένιο σετ με πολύτιμους λίθους και χρυσά φτερά που έλαμπαν.

Η εμφάνιση της Σουάνπολ ήταν μέρος ενός εντυπωσιακού fashion show στο οποίο συμμετείχαν παλιά και νέα μοντέλα, όπως η Τζίτζι Χαντίντ, η Αντριάνα Λίμα, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, η Τζάσμιν Τουκς αλλά και και η Ολυμπιονίκης Σούνι Λι.

Το φετινό catwalk πραγματοποιήθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά, μετά από μια εξαετή παύση.

Η Κάντις Σουάνποελ, με το χαρακτηριστικό της στιλ και την αψεγάδιαστη εμφάνισή της, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι... άγγελος!