Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show

Το θρυλικό fashion show της Victoria’s Secret επέστρεψε δυναμικά το βράδυ της Τετάρτης (16/10) στο Τhe Brooklyn Navy Yard, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τις Bella και Gigi Hadid να κλέβουν την παράσταση με την εντυπωσιακή τους εμφάνιση.

Τα «Αγγελάκια» της Victoria’s Secret - AP Images

Η φετινή γιορτή της μόδας χαρακτηρίστηκε από μία μεγάλη ποικιλία σωματότυπων, γεγονός που δείχνει πως ο διάσημος οίκος έχει μπει σε μία νέα εποχή.

Μετά από παρατεταμένη αποχή εξαιτίας της μάχης της με τη νόσο Lyme, η Bella Hadid επέστρεψε δυναμικά, συγκινώντας το κοινό με την παρουσία της στο catwalk.

Η Bella Hadid επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria's Secret: Η sexy εμφάνισή της - AP Images

Η σούπερ σταρ του μόντελινγκ, συνοδευόμενη από τη μεγαλύτερη αδελφή της, Gigi Hadid, έκανε εντυπωσιακή είσοδο φορώντας ένα αποκαλυπτικό κόκκινο σετ εσωρούχων.

Η δεύτερη εμφάνιση της Bella Hadid - AP Images

Λίγο αργότερα, η Bella εμφανίστηκε ξανά με διαφορετικό look, φορώντας ένα σύνολο σε λευκό και ασημί.

Η Gigi Hadid μαγνήτισε τα βλέμματα στο φετινό fashion show / AP Images

Η βραδιά έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή όταν η Gigi Hadid ανέβηκε στην πασαρέλα. Στη δεύτερη εμφάνισή της, η Gigi φόρεσε ένα λευκό κορμάκι λευκά φτερά.

Το φετινό show φιλοξένησε μερικά από τα πιο εμβληματικά Αγγελάκια της Victoria’s Secret, όπως είναι η Adriana Lima, η Alessandra Ambrosio, η Doutzen Kroes, η Candice Swanepoel, η Behati Prinsloo, η Lily Aldridge, η Taylor Hill, η Stella Maxwell, η Barbara Palvin και η Grace Elizabeth.