Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show

Το θρυλικό fashio show επέστρεψε πιο λαμπερό από ποτέ!

Το θρυλικό fashion show της Victoria’s Secret επέστρεψε δυναμικά το βράδυ της Τετάρτης (16/10) στο Τhe Brooklyn Navy Yard, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τις Bella και Gigi Hadid να κλέβουν την παράσταση με την εντυπωσιακή τους εμφάνιση. 

Τα «Αγγελάκια» της Victoria’s Secret - AP Images

Τα «Αγγελάκια» της Victoria’s Secret - AP Images

Η φετινή γιορτή της μόδας χαρακτηρίστηκε από μία μεγάλη ποικιλία σωματότυπων, γεγονός που δείχνει πως ο διάσημος οίκος έχει μπει σε μία νέα εποχή. 

Μετά από παρατεταμένη αποχή εξαιτίας της μάχης της με τη νόσο Lyme, η Bella Hadid επέστρεψε δυναμικά, συγκινώντας το κοινό με την παρουσία της στο catwalk. 

Καταβεβλημένη η Bella Hadid: «Θα επιστρέψω όταν θα είμαι έτοιμη»

Η Bella Hadid επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria's Secret: Η sexy εμφάνισή της - AP Images

Η Bella Hadid επέστρεψε στην πασαρέλα της Victoria's Secret: Η sexy εμφάνισή της - AP Images

Η σούπερ σταρ του μόντελινγκ, συνοδευόμενη από τη μεγαλύτερη αδελφή της, Gigi Hadid, έκανε εντυπωσιακή είσοδο φορώντας ένα αποκαλυπτικό κόκκινο σετ εσωρούχων

Η δεύτερη εμφάνιση της Bella Hadid - AP Images

Η δεύτερη εμφάνιση της Bella Hadid - AP Images

Λίγο αργότερα, η Bella εμφανίστηκε ξανά με διαφορετικό look, φορώντας ένα σύνολο σε λευκό και ασημί

Η Gigi Hadid μαγνήτισε τα βλέμματα στο φετινό fashion show / AP Images

Η Gigi Hadid μαγνήτισε τα βλέμματα στο φετινό fashion show / AP Images

Η βραδιά έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή όταν η Gigi Hadid ανέβηκε στην πασαρέλα. Στη δεύτερη εμφάνισή της, η Gigi φόρεσε ένα λευκό κορμάκι λευκά φτερά.

Bradley Cooper: Τα καυτά φιλιά με τη Gigi Hadid σε συναυλία της Swift

Το φετινό show φιλοξένησε μερικά από τα πιο εμβληματικά Αγγελάκια της Victoria’s Secret, όπως είναι η Adriana Lima, η Alessandra Ambrosio, η Doutzen Kroes, η Candice Swanepoel, η Behati Prinsloo, η Lily Aldridge, η Taylor Hill, η Stella Maxwell, η Barbara Palvin και η Grace Elizabeth.

 

 

