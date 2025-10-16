First Dates - Άρτεμις σε Γιώργο: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού»

Το πιο μικρό ηλικιακά ζευγάρι στο επεισόδιο του First Dates αυτής της Πέμπτης, η 18χρονη Άρτεμις κι ο 20χρονος Γιώργος, είχαν καλή «χημεία» από τα πρώτα λεπτά.

First Dates: Ο Γιώργος ενθουσιάστηκε με το γλυκό σε σχήμα καρδιάς

Αφού πέρασαν αρκετά καλά στο ραντεβού, έφτασε η ώρα του γλυκού που τους άρεσε πολύ. «Αν ήταν κοπέλα θα του 'βαζα εννιά!», σχολίασε ο Γιώργος. Με τον παίκτη να λέει ότι φοβάται τη μοναξιά, η Άρτεμις αποκάλυψε ότι φοβάται όλα τα πτηνά!

Το ζευγάρι κόντεψε να τσακωθεί με την πληρωμή του λογαριασμού, με τον Γιώργο να επιμένει ότι τώρα θα κεράσει αυτός και την επόμενη φορά εκείνη.

First Dates: Η Άρτεμις κι ο Γιώργος ήταν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια της Ζεν!

Πώς περάσανε στο ραντεβού τους; «Εγώ ωραία πέρασα», είπε η Άρτεμις στο booth της εκπομπής. «Κι εγώ πολύ ωραία», απάντησε ο Γιώργος. «Είχαμε κι ωραία επικοινωνία...», πρόσθεσε η 18χρονη κοπέλα.

First Dates: Η Άρτεμις κι ο Γιώργος είχαν πολύ καλή επικοινωνία

«Ναι, θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού» απάντησε η Άρτεμις, με τον Γιώργο να συμπληρώνει: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού».

