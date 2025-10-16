First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Ιωάννα & Σταμάτης;

Σταμάτης και Ιωάννα πέρασαν όμορφα στο ραντεβού τους στο First Dates αλλά, όπως συμφώνησαν, δεν θα υπάρξει δεύτερο!

«Υπήρχε ένταση, λίγη επιθετικότητα» είπε η Ιωάννα, ενώ ο Σταμάτης σχολίασε : «Σασπένς!». «Σασπένς δε θα το έλεγα!» αποκρίθηκε η Ιωάννα.

Όσο για το αν θα υπάρξει συνέχεια;

Στο ερωτικό κομμάτι, η χημεία δεν ήταν αρκετή. Όμως οι δύο νέοι δεν έκρυψαν τη θετική διάθεση για φιλική επαφή. «Δεν ήταν ο τύπος μου, αλλά ήταν καλή κοπέλα, ίσως να πήγαινα μια φορά για καφέ», είπε ο Σταμάτης.

Η Ιωάννα απάντησε τότε: «Χαίρομαι που δεν θα βγαίναμε ξανά, ούτε εγώ θα το ήθελα!».