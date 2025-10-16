Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών

Σοκ έχει προκαλέσει στα Καμένα Βούρλα η είδηση του θανάτου μιας 43χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της.

Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από τη Βοιωτία, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση της περιοχής και ζούσε τα τελευταία χρόνια στα Καμένα Βούρλα. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δεν είχε δώσει σημάδια που να προϊδέαζαν για την τραγική της απόφαση.

Το πρωί της Πέμπτης (16 Οκτωβρίου 2025), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων εντόπισαν τη σορό της, έπειτα από ειδοποίηση της αδελφής της, η οποία ανησύχησε καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της επί δύο ημέρες.

H 43χρονη φέρεται να είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην αυτοχειρία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία με μεγάλη κατανάλωση χαπιών, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που έχει παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Η Αστυνομία των Καμένων Βούρλων έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.