Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών

Άφησε σημείωμα για τους λόγους που προέβη σε αυτή την πράξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 23:53 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 23:39 Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γαλλίδα σταρ
16.10.25 , 23:29 Απαγόρευση της πόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
16.10.25 , 23:18 Κουτσόπουλος: Η τρυφερή ευχή για τα γενέθλια της Χρύσας Μιχαλοπούλου
16.10.25 , 22:57 Χατζηαγγελάκης: «Χρειάζομαι πολύ και τη συναισθηματική επιβεβαίωση»
16.10.25 , 22:50 Ναταλία Τσαλίκη: «Έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»
16.10.25 , 22:35 First Dates - Άρτεμις σε Γιώργο: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού»
16.10.25 , 22:30 First Dates - Αριστέα σε Βαγγέλη: «Πονηρός ο βλάχος!»
16.10.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 16/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.700.000 ευρώ
16.10.25 , 22:05 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Ιωάννα & Σταμάτης;
16.10.25 , 22:02 Φόρος στα κρυπτονομίσματα και νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα
16.10.25 , 21:55 Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
16.10.25 , 21:55 Κάντις Σουάνπολ: «Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard με την πασαρέλα της
16.10.25 , 21:48 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
16.10.25 , 21:30 First Dates: Πώς αντέδρασε η Άρτεμις όταν είδε τον Γιώργο;
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
Φοινικούντα: Όσα κατέθεσε ο ανιψιός για τη νύχτα του διπλού φονικού
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στα Καμένα Βούρλα η είδηση του θανάτου μιας 43χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της.

Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από τη Βοιωτία, εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση της περιοχής και ζούσε τα τελευταία χρόνια στα Καμένα Βούρλα. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δεν είχε δώσει σημάδια που να προϊδέαζαν για την τραγική της απόφαση.

Το πρωί της Πέμπτης (16 Οκτωβρίου 2025), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων εντόπισαν τη σορό της, έπειτα από ειδοποίηση της αδελφής της, η οποία ανησύχησε καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της επί δύο ημέρες.

H 43χρονη φέρεται να είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην αυτοχειρία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία με μεγάλη κατανάλωση χαπιών, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που έχει παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Η Αστυνομία των Καμένων Βούρλων έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top