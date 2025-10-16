First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;

Η Ιωάννα και ο Σταμάτης συναντήθηκαν στο First Dates καθώς και οι δύο αναζητούν τον έρωτα.

Η Ιωάννα αποκάλυψε τις προτιμήσεις της στις σχέσεις στη Ζενεβιέβ Μαζαρί με το που μπήκε στο εστιατόριο του έρωτα: «Ψάχνουμε κάποιον ψηλό. Μελαχρινό», ενώ η Ζεν σχολίασε χαριτολογώντας: «Μελαχρινό έχω. Ψηλό δεν έχω».

Σύντομα ήρθε και η κουβέντα για το ποδόσφαιρο, καθώς η Ζεν ήξερε ότι το ραντεβού της Ιωάννας είναι ποδοσφαιριστής: «Το ποδόσφαιρο με έχει τραυματίσει από όταν ήμουν μικρή», είπε η Ιωάννα, και η Ζεν αστειεύτηκε: «Οι ποδοσφαιριστές; Έφαγες μπάλα στο κεφάλι ή είχες ερωτευτεί ποδοσφαιριστή;». Η Ιωάννα απάντησε: «Ερωτευτεί», αλλά παραδέχτηκε ότι της αρέσει πολύ το άθλημα.

Σύντομα πήγαν μαζί στο μπαρ να γνωρίσει το ταίρι της, τον Σταμάτη, ο οποίος είπε στην κάμερα: «Είναι λίγο ψηλή για εμένα αλλά δεν έχει να κάνει».

«Είμαι από την Άνδρο. Αθηναίος, αλλά είμαι από την Άνδρο. Και μισός Αμερικάνος. Η μητέρα μου είναι Αμερικανίδα», είπε εκείνος, με την Ιωάννα να ανταποκρίνεται: «Εγώ είμαι από Ζάκυνθο και μένω εδώ, στην Αθήνα, στον Κορυδαλλό». Συζήτησαν για τις γειτονιές και την καθημερινότητά τους, με εκείνον να λέει: «Είμαι προς τα Σπάτα, Ντράφι, Πικέρμι».

Ο Σταμάτης που αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ποδοσφαιρική ομάδα για να παίζει, είπε: «Είμαι οδηγός ταξί. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση με τον θείο μου, την οποία είχε εκείνος κι εγώ ακολούθησα το επάγγελμά του γιατί μου άρεσε πολύ. Μου αρέσει να κοινωνικοποιούμαι, να μιλάω με τους ανθρώπους και να τους βοηθάω». Η Ιωάννα φάνηκε να απολαμβάνει τη συζήτηση, με την ατμόσφαιρα να είναι χαλαρή, παιχνιδιάρικη και ζεστή.