Χατζηαγγελάκης: «Χρειάζομαι πολύ και τη συναισθηματική επιβεβαίωση»

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, οποίος πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν στην επιτυχημένη παράσταση «Blue Train» τόνισε στη νέα του συνέντευξη ότι τα τελευταία δύο χρόνια βιώνει τη συνειδητή ενηλικίωση.

Όσον αφορά στα προσωπικά του ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι χρειάζεται τη συναισθηματική επιβεβαίωση από το ταίρι του.

«Το κομμάτι της συνειδητής ενηλικίωσης το περνώ τα τελευταία 2 χρόνια. Το να είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και τις αποφάσεις σου. Έχουμε μάθει να αναλαμβάνουν οι άλλοι τα πράγματα», είπε αρχικά ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

«Στην ψυχοθεραπεία που κάνω λέω γιατί περιμένεις πάντα να σε επιβεβαιώσει ο άλλος; Πάντα έχω ανασφάλεια του εαυτού μου ότι μάλλον δεν κάνω πολλά και δεν έχω πετύχει πολλά, ενώ η πραγματικότητα είναι μάλλον εντελώς διαφορετική. Κάνω ξανά ψυχοθεραπεία τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχει απέναντί σου ένας άνθρωπος που δεν σε κρίνει κι έχει ένα θετικό πρόσημο, οπότε είσαι ελεύθερος να εκφραστείς όπως θέλεις» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Στις προσωπικές μου σχέσεις χρειάζομαι πολύ και τη συναισθηματική επιβεβαίωση. Έτσι όπως μεγαλώσαμε οι άντρες είναι δύσκολα να πεις σ’ αγαπώ. Επιζητώ από τους άλλους να μου δίνουν και να τους δίνω συναισθηματική επιβεβαίωση κι αγάπη» πρόσθεσε.

Ο έρωτας δεν κρύβεται για τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη και τη Δάφνη Κιουρκτσόγλου /Φωτογραφία Instagram

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης εδώ και αρκετούς μήνες διατηρεί σχέση με τη συνάδελφό του, Δάφνη Κιουρκτσόγλου. «Δε νομίζω ότι κανένας ενδιαφέρεται για την προσωπική μου ζωή… Δε με αφορά να εκθέτω δημόσια την προσωπική μου ζωή. Ταυτόχρονα δεν κρύβω και κάτι», είχε πει σε άλλη συνέντευξή του.