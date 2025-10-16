Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Ανησυχία και φόβο προκαλεί στους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας η συνεχής εμφάνιση αγέλης λύκων μέσα στον οικισμό. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που έχει γίνει πλέον συχνό, με τα άγρια ζώα να περνούν κυριολεκτικά έξω από τις αυλές τους, ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, διακρίνονται οκτώ λύκοι να διασχίζουν δρόμο της περιοχής στις 14:27 το μεσημέρι, λίγα μόλις μέτρα από κατοικίες. Λίγα λεπτά αργότερα, στο ίδιο σημείο σταματά σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά.

Ο αντιδήμαρχος Αφιδνών, Ιωάννης Βλάχος, επιβεβαίωσε την παρουσία αγέλης στην περιοχή: «Πρόκειται για ομάδα 8-9 λύκων που κυκλοφορούν μαζί. Δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν — πρέπει να προλάβουμε το κακό».

Οι λύκοι φαίνεται να έχουν φωλιάσει κοντά στον οικισμό και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πλησιάζουν τα σπίτια αναζητώντας τροφή.

Προσοχή σε κατοικίδια – Οι λύκοι προσελκύονται από εύκολες πηγές τροφής

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Πάνος Στεφάνου, εφιστά την προσοχή στους κατοίκους που έχουν σκύλους στις αυλές τους:

«Τα σκυλιά είναι συχνά θύματα επιθέσεων από λύκους. Τα άγρια ζώα βρίσκουν εύκολη πρόσβαση σε κάδους απορριμμάτων, που αποτελούν πηγή τροφής», εξήγησε.

Κυνηγητό στη λίμνη Μπελέτσι για τους λύκους

Η παρουσία των λύκων έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην άγρια πανίδα της περιοχής. Σε άλλο βίντεο, ένα ελάφι φαίνεται να πηδά μέσα στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη που το καταδιώκει.

Με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε εφαρμογή σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση των λύκων από την Πάρνηθα και την ευρύτερη περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Το σχέδιο προβλέπει:

εγκατάσταση συστημάτων απώθησης

παγίδευση των ζώων από ειδική ομάδα

και μεταφορά τους σε ασφαλές φυσικό περιβάλλον

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί πέντε λύκοι και έχουν ήδη απομακρυνθεί δύο.