First Dates: Η πρώτη συνάντηση της Αριστέας με τον Βαγγέλη!

Η Αριστέα και ο Βαγγέλης συναντήθηκαν για ένα ρομαντικό δείπνο στο First Dates με σκοπό να βρουν τον έρωτα!

Η Αριστεά μίλησε ανοιχτά για την προηγούμενη της σχέση, λέγοντας ότι είχε παντρευτεί και μετά από 22 χρόνια χώρισε. Έχει δίδυμα, έναν γιο και μια κόρη 20 ετών, με τον γιο να είναι φαντάρος και την κόρη να γνωρίζει για τη συμμετοχή της στο First Dates.

Δες το First Dates

Τόνισε ότι αναζητά έναν άνθρωπο με σεβασμό, επικοινωνία και πράξεις, κάποιον που να μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά και εξήγησε πως πλέον δεν την αφορά μόνο η εμφάνιση- η εμφάνιση είναι το τελευταίο που την ενδιαφέρει.

Ο Βαγγέλης, από την πλευρά του, μοιράστηκε την εμπειρία του από τις σχέσεις και την οικογενειακή του ζωή. Μεγαλωμένος στον Πειραιά, έχει ένα γιο από τον δεύτερο γάμο του και πιστεύει ότι η πρώτη εντύπωση και η ψυχική σύνδεση είναι πιο σημαντικά από την εμφάνιση.

Στο ραντεβού τους, Βαγγέλης και Αριστέα αντάλλαξαν εντυπώσεις για τα παιδιά τους, τα επαγγέλματα και τη ζωή τους, με αμοιβαία εκτίμηση. Ο Βαγγέλης εντυπωσιάστηκε από το χαμόγελο και τα μάτια της Αριστεάς, ενώ εκείνη μοιράστηκε με χιούμορ και ειλικρίνεια πτυχές της καθημερινότητάς της.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή, γεμάτη ειλικρινή συζήτηση για τις σχέσεις, την οικογένεια και τη ζωή, δείχνοντας ότι οι δύο συμμετέχοντες είχαν τη διάθεση να γνωριστούν καλύτερα.