Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση & πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι...»

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και συγκινητική εξομολόγηση έκανε ο Γιώργος Καραμίχος μιλώντας για τις προσωπικές του μάχες και τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τα ζώα που τον συντροφεύουν.

«Είναι άπειρες οι δύσκολες στιγμές που χρειάστηκα βοήθεια και τα ζώα ήταν εκεί για να μου την δώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι σε περιόδους σωματικού ή ψυχικού πόνου ένιωθε πραγματική φροντίδα από τα πλάσματα που είχε δίπλα του: «Περνάω πολύ χρόνο μαζί τους, συνήθως τα έχω μαζί μου παντού. Όσες φορές πονάω, ειδικά όταν είχα κάνει τις εγχειρήσεις στη μέση και μετά στον πνεύμονα, μου έκανε εντύπωση ότι τα πλάσματα που είχα έρχονταν και με ακουμπούσαν με κάποιο τρόπο εκεί που πονούσα».

Η καθημερινότητά του, όπως λέει, επανέρχεται σε ισορροπία μέσα από τη βόλτα με τα σκυλιά του, μετά από οποιαδήποτε απαιτητική παράσταση:

«Αυτό που με επαναφέρει μετά από μια απαιτητική παράσταση είναι πρώτα απ’ όλα η βόλτα με τα σκυλιά, είναι η καλύτερη οδηγία που υπάρχει για έναν άνθρωπο. Γιατί για τα σκυλιά, είτε πήγε καλά η παράσταση είτε δεν πήγε καλά, είτε άρεσε στον κόσμο είτε όχι, εσύ είσαι εκεί», τόνισε.

Ο Γιώργος Καραμίχος δε δίστασε να μιλήσει και για το πώς μεγάλωσε με μια στρεβλή αντίληψη για τα ζώα: «Μεγάλωσα, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στην επαρχία, με μια αυτονόητη κακοποίηση των ζώων, όταν άρχισα να συνειδητοποιώ μεγαλώνοντας ότι χρησιμοποιούμε τα ζώα όπως χρησιμοποιούσαμε πιο παλιά τους σκλάβους, κατάλαβα ότι αυτό είναι ένα αφήγημα που πρέπει να αλλάξει. Αν μπορώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σ’ αυτό, αυτό προσπαθώ να κάνω».

