Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς

Για αρκετά χρόνια, η τουρκική σειρά Elif κρατούσε συντροφιά στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Star, προβάλλοντας καθημερινά τις περιπέτειες ενός μικρού κοριτσιού που πάλευε να βρει την αγάπη και την αποδοχή μέσα σε έναν δύσκολο κόσμο.

Οι πρωταγωνιστές της τουρκικής σειράς Elif

Η ιστορία της μικρής Elif συγκίνησε, καθήλωσε και δημιούργησε φανατικούς τηλεθεατές.

Πίσω από τον πρωταγωνιστικό ρόλο βρισκόταν η Isabella Damla Güvenilir, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση σε πολύ τρυφερή ηλικία.

Πλέον, όμως, το κοριτσάκι που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά δεν είναι πια παιδί. Η Isabella έχει μεγαλώσει και είναι σήμερα 16 ετών, με την εμφάνισή της να θυμίζει περισσότερο νεαρή influencer ή ανερχόμενο μοντέλο.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, οι θαυμαστές της παρατηρούν πόσο έχει αλλάξει.

Με τα φυσικά καστανόξανθα μαλλιά, το λαμπερό χαμόγελο και τη νεανική φρεσκάδα, η Isabella είναι πλέον μια εντυπωσιακή έφηβη.

Η μεταμόρφωσή της εκπλήσσει όσους θυμούνται τη μικρή Elif να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οθόνη με βλέμμα γεμάτο αθωότητα και δύναμη.

Αν και η σειρά έχει πια ολοκληρωθεί, η πρωταγωνίστριά της εξακολουθεί να τραβάει το ενδιαφέρον του κοινού αυτή τη φορά μέσα από αναρτήσεις στα social media και όχι στα τηλεοπτικά πλατό.