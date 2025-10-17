Φονικό τροχαίο στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια

Τρία ακόμα σοβαρά τροχαία στην Αττική - Απανθρακώθηκε οδηγός μηχανής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 08:50 Λάρισα: Νοσηλεύτρια έδωσε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή
17.10.25 , 08:25 Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
17.10.25 , 08:20 Καιρός: Ξεκινά σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
17.10.25 , 08:20 Ορεινή Ναυπακτία: Road trip μέσα σε έλατα, καταρράκτες και γραφικά χωριά
17.10.25 , 07:58 Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση & πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι...»
17.10.25 , 07:58 Φονική καραμπόλα στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια
17.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου
16.10.25 , 23:53 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 23:39 Μπριζίτ Μπαρντό: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γαλλίδα σταρ
16.10.25 , 23:29 Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
16.10.25 , 23:18 Κουτσόπουλος: Η τρυφερή ευχή για τα γενέθλια της Χρύσας Μιχαλοπούλου
16.10.25 , 22:57 Χατζηαγγελάκης: «Χρειάζομαι πολύ και τη συναισθηματική επιβεβαίωση»
16.10.25 , 22:50 Ναταλία Τσαλίκη: «Έχει μάθει ο κόσμος ότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»
16.10.25 , 22:35 First Dates - Άρτεμις σε Γιώργο: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού»
16.10.25 , 22:30 First Dates - Αριστέα σε Βαγγέλη: «Πονηρός ο βλάχος!»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Φονική καραμπόλα στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια
Καραμίχος: «Όταν πονούσα σε μέση & πνεύμονα μου έκανε εντύπωση ότι...»
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός: Ξεκινά σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως τη Δευτέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.10.25, 07:58
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους. 

Φονικό τροχαίο στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες  το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες, πριν τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία. 

Από το τροχαίο στις Αφίδνες τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους - Intimenews

Από το τροχαίο στις Αφίδνες τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους - Intimenews

Μαρούσι: Μεθυσμένος Οδηγός Καρφώθηκε Σε Τζαμαρία ΕΛΤΑ

Ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες και τους δύο νεκρούς. 

Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό

Λόγω του τροχαίου διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας. 

Μεγάλο Πεύκο: Απανθρακώθηκε οδηγός μοτοσικλέτας

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου ένας οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό σε χώρο στάθμευσης του αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. 

Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη

 Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στο 35ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής που είχε εγκλωβιστεί κάτω από το φορτηγό, να απανθρακωθεί. 

Μοτοσικλετιστής παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε αγοράκι 2 ετών

Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που ανέσυραν τον νεκρό και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και μέχρι αυτή την ώρα δεν τον έχει αναγνωρίσει κάποιος. 

Στο κόκκινο ο Κηφισός μετά από τροχαίο με νταλίκα και καραμπόλα

Μποτιλιαρισμένος είναι και ο Κηφισός εξαιτίας δύο σοβαρών τροχαίων που σημειώθηκαν το ένα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν και το άλλο στο ρεύμα προς Κηφισιά. 

Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι

Στο πρώτο τροχαίο ο οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο κι έπεσε στις προστατευτικές μπάρες, στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά. 

Φονικό τροχαίο στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια

Από τη σύγκρουση ξηλώθηκαν οι μπάρες κι εκτοξεύτηκαν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία. 

Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με τρελή πορεία αυτοκινήτου που έπεσε σε βιτρίνα

Η Τροχαία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά και να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. 

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΚΗΦΙΣΟΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 |
ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top