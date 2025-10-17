Φονικό τροχαίο στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί κοντά στα διόδια

Ένα ακόμα αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες, πριν τον κόμβο Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Από το τροχαίο στις Αφίδνες τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους - Intimenews

Ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες και τους δύο νεκρούς.

Λόγω του τροχαίου διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας.

Μεγάλο Πεύκο: Απανθρακώθηκε οδηγός μοτοσικλέτας

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου ένας οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό σε χώρο στάθμευσης του αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στο 35ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής που είχε εγκλωβιστεί κάτω από το φορτηγό, να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, που ανέσυραν τον νεκρό και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και μέχρι αυτή την ώρα δεν τον έχει αναγνωρίσει κάποιος.

Στο κόκκινο ο Κηφισός μετά από τροχαίο με νταλίκα και καραμπόλα

Μποτιλιαρισμένος είναι και ο Κηφισός εξαιτίας δύο σοβαρών τροχαίων που σημειώθηκαν το ένα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν και το άλλο στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Στο πρώτο τροχαίο ο οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο κι έπεσε στις προστατευτικές μπάρες, στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση ξηλώθηκαν οι μπάρες κι εκτοξεύτηκαν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά και να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο.

