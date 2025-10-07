Τροχαίο Τέμπη: Κατέβηκαν να ελέγξουν βλάβη και τους παρέσυρε φορτηγό

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/10/2025)
Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα σε πατέρα που μαζί με τον γιο του στάθμευσαν το αυτοκίνητό τους στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης μετά τις σήραγγες των Τεμπών, στο ύψος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Κατέβηκαν από το όχημα να ελέγξουν μηχανικό πρόβλημα και τους παρέσυρε διερχόμενο φορτηγό. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του STAR, Δήμητρας Τζιότζιου.

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο - Τραυματίστηκε ο γιος του

Πατέρας και γιος είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη για να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Επιστρέφοντας στους Σοφάδες Καρδίτσας, άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο στο όχημα και σταμάτησαν για λίγο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Κατέβηκαν για να ελέγξουν τη μηχανή, και την ώρα που βρίσκονταν μπροστά από τον κινητήρα, ένα φορτηγό, για άγνωστο λόγο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 45χρονο πατέρα.

Τροχαίο δυστύχημα κοντά στις σήραγγες των Τεμπών

Ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο, μετέφερε τον 24χρονο γιο με τραύματα στο κεφάλι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο 45χρονος ήταν πατέρας πέντε παιδιών και δούλευε αδιάκοπα για να αγοράσει αυτό το αυτοκίνητο για την οικογένειά του.
Δυστυχώς όμως, δεν πρόλαβε να δώσει χαρά στο σπίτι του.

 

