Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο - Τραυματίστηκε ο γιος του

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10), αυτή τη φορά έξω από τη Λάρισα κοντά στις σήραγγες των Τεμπών, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο είχε σταθμεύσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, από το οποίο βγήκαν ένας άνδρας περίπου 45 ετών και ο 24χρονος γιος του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένα επικαθήμενο φορτηγό – κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση – παρέσυρε τον 45χρονο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ τραυματίστηκε και ο γιος του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.