Λάρισα: Αυτός είναι ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του ψάχνοντας χρυσές λίρες

Καταγωγή από τον Πτελεό Μαγνησίας είχε ο 53χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες, όταν εγκλωβίστηκε σε σήραγγα στους Γόννους Λάρισας, στην προσπάθειά του, μαζί με τρία ακόμα άτομα, να βρουν χρυσές λίρες.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο άνδρας διατηρούσε αγροτικές εκτάσεις στον Πτελεό κι έμενε στον Μάραθο του Βόλου, λίγα μέτρα έξω από την πόλη.

Ο 53χρονος δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν είχε οικογένεια. Ξάδελφός του, που μίλησε στην εκπομπή, έκανε λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο, φιλότιμο, εργατικό, αν και λίγο επιπόλαιο, που εύκολα μπορούσε να παρασυρθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο κανείς από τους συγγενείς δε γνώριζε ότι αναζητούσε χαμένους θησαυρούς.

Ο 53χρονος που σκοτώθηκε στη Λάρισα ψάχνοντας χρυσές λίρες

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σήραγγα βάθους τουλάχιστον 25 μέτρων. Όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», φαίνεται πως την ώρα που βρισκόταν μέσα στη σήραγγα ο 53χρονος σημειώθηκε κάποια κατολίσθηση. Ο 77χρονος κατάφερε να βγει έξω, ενώ τα δύο αδέλφια, κατά πάσα πιθανότητα τρομοκρατήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή για να μη συλληφθούν, αφού οι έρευνές τους ήταν παράνομες.

Συγγενείς του 53χρονου μιλούν για έναν πολύ καλό άνθρωπο

Ο 77χρονος μέσω του 112 ειδοποίησε τις αρχές και ενημέρωσε τι είχε συμβεί. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 53χρονου ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Χρειάστηκαν όμως περίπου πέντε ώρες για να φτάσουν στον 53χρονο και όταν τον εντόπισαν δεν είχε τις αισθήσεις του. Ενώ τον πλησίαζαν, μάλιστα, σημειώθηκε κι άλλη κατολίσθηση, ωστόσο με το φορείο που είχαν στα χέρια τους κατάφεραν να τον προστατεύσουν.

Στη συνέχεια του χορήγησαν οξυγόνο και ο 53χρονος ανταποκρίθηκε και απέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον. Το μικρό μάλιστα χρονικό διάστημα που επανέκτησε τις αισθήσεις του φέρεται να είπε στους διασώστες ότι τον πονούσαν τα πλευρά του.

Η σήραγγα που είχαν σκάψει ο 53χρονος και οι φίλοι του στη Λάρισα

Οι πυροσβέστες που χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό με μπουκάλες οξυγόνου, πριν ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, έφτιαξαν υποστυλώματα για να τον ανεβάσουν με ασφάλεια.

Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια χρειάστηκε να τον μεταφέρουν από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για περίπου μισή ώρα, προκειμένου να φτάσουν κοντά στον κεντρικό δρόμο που περίμενε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή ο άνδρας υπέστη ρήξη σπλήνας και είχε σπασμένα πλευρά. Θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν μέσα στη σήραγγα υπήρχε μηχάνημα που προκάλεσε αναθυμιάσεις κι έχασε τις αισθήσεις του ο 53χρονος.

Την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν μέσα στη σήραγγα έγινε μια κατολίσθηση

Ο 77χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα στα δικαστήρια Λάρισας για να απολογηθεί, ενώ τα δύο αδέλφια, που έχουν ταυτοποιηθεί, αναζητούνται από τις αρχές.

Η κηδεία του 53χρονου θα γίνει την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό.