Λάρισα: Οι θρύλοι για χρυσές λίρες που είναι θαμμένες στην περιοχή

Μοιραίο στάθηκε για τον 53χρονο όπως όλα δείχνουν, το κυνήγι του θησαυρού στα βουνά στους Γόννους Λάρισας. Οι αρχές εκτιμούν πως άνηκε σε ομάδα χρυσοθήρων, που παρασυρμένοι από τους θρύλους που κυκλοφορούν στην περιοχή για ύπαρξη θησαυρων, αναζήτησε το εύκολο κέρδος με τίμημα τη ζωή του.

Πρώην αστυνομικός και κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε στο Mega ότι υπάρχουν πάρα πολύ θρύλοι για το συγκεκριμένο σημείο και πως πολλά άτομα στο παρελθόν είχαν αποπειραθεί να ψάξουν για χρυσές λίρες στην ευρύτερη περιοχή.

Το σημείο από όπου ανασύρθηκε ο 53χρονος που εκτιμάται ότι έψαχνε θησαυρό

«Εμείς εδώ σκάβουμε τις ελιές για να πάρουμε ένα μικρό εισόδημα και άνθρωποι ήρθαν στα εύκολα να βρούνε. Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλά σπηλαιώματα στην πλαγιά του Ολύμπου. Ένα από τα πολλά είναι και αυτό εδώ, η σπηλιά του Μάγγου όπως το ξέρουμε εμείς εδώ στο χωριό», ανέφερε αρχικά ο κ. Πουρνάρας και συνέχισε:

«Το σπήλαιο που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι ήρθαν να μπουν, να ψάξουν να βρουν χρυσό , είναι ένα σπήλαιο που υπάρχει από χρόνια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αναξιοποίητο. Πριν το ’80 είχε μπει ένας καθηγητής μέσα και τράβηξε φωτογραφίες».

«Όταν η λίρα έχει 700 ευρώ, δεν θα ψάξει ο άλλος για δύο ώρες να βρει, να ξελασπώσει;», σχολίασε.

Ο 53χρονος πήγε στους Γόννους μαζί με τρεις ακόμα ανθρώπους μάλλον για να ψάξουν χρυσές λίρες

Πάντως ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ότι θαμμένες χρυσές λίρες δεν υπάρχουν και πως αφελείς άνθρωποι κινδυνεύουν, ψάχνοντας γι' αυτές είτε να συλληφθούν, είτε ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους, όπως συνέβη στον 53χρονο.

Λάρισα: Οι θρύλοι για τις χρυσές λίρες στις πλαγιές του Ολύμπου

Είναι πολλοί εκείνοι που αναζήτησαν θαμμένους θησαυρούς, κυρίως χρυσές λίρες στην περιοχή που «χάθηκε» ο 53χρονος στους Γόννους.

Οι θρύλοι μιλούν για φθαρμένους χάρτες, για κλέφτες που έκρυψαν χρυσές λίρες στην περιοχή, για ανθρώπους που βρήκαν όντως σεντούκια με χρυσό κι έκαναν την τύχη τους.

Ο θησαυρός στους Γόννους και η προσπάθεια να τον βρουν το 1996

Όπως αναφέρει το larissanet.gr τον Νοέμβριο του 1996 μπουλντόζες φτάνουν στους Γόννους έχοντας πάρει άδεια από την τότε κοινότητα για να σκάψουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, η υπόθεση αφορούσε σε τέσσερις χρυσοθήρες που ήθελαν να σκάψουν την πλατεία του χωριού για να βρουν κάσες με χρυσά πεντόλιρα.

Κατά καιρούς σε διάφορα σημεία της Ελλάδας άνθρωποι έχουν αναζητήσει θησαυρούς

Τον θησαυρό, σύμφωνα με τον θρύλο, τον είχαν εμπιστευτεί οικογένειες Τούρκων, που έμεναν εκεί, πριν την απελευθέρωση της περιοχής από τον ελληνικό στρατό, στον άρχοντα του χωριού κι εκείνος τον έθαψε με σκοπό να τον πάρει, όταν θα επέστρεφε.

Τα χρόνια όμως πέρασαν και ο άρχοντας δεν επέστρεψε ποτέ, με τον ελκυστικό θρύλο να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Στα τέλη του 1983 απόγονοι του άρχοντα έκαναν κάποιες διερευνητικές επισκέψεις στο χωριό και είχαν επαφές με κάποιους ανθρώπους. Δεν μπόρεσαν όμως να εντοπίσουν όλα όσα τους είχαν περιγράψει οι συγγενείς τους. Το χωριό άλλωστε είχε αλλάξει πολύ.

Κάποιοι Έλληνες χρυσοθήρες όμως πίστεψαν πως είχαν καλές πληροφορίες για τον θησαυρό και το 1996 άρχισαν να σκάβουν, χωρίς όμως να βρουν κάτι.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει έρευνες για θησαυρούς κατόπιν άδειας

Αντίθετα, λίγους μήνες αργότερα η τοπική κοινότητα οδήγησε τους χρυσοθήρες στα δικαστήρια καθώς σύμφωνα με κείνη δεν τήρησαν κάποιους όρους της συμφωνίας.

Ο θησαυρός της Πατωμένης

Άνθρακες αποδείχθηκε και ο θησαυρός στην «Πατωμένη», τον οποίο αναζήτησαν χρυσοθήρες από τη Βόρεια Ελλάδα, μελετώντας παλιούς χάρτες.

Ο θησαυρός αυτός φέρεται να ήταν θαμμένος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως παρά την οργανωμένη προσπάθεια, λίρες δε βρέθηκαν και οι χρυσοθήρες έφυγαν με άδεια χέρια.

Ο θησαυρός στη Βερδικούσια

Στα μέσα Μαρτίου του 2010 οχτώ άτομα βγήκαν προς αναζήτηση χρυσών λιρών, αλλά έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας.

Άνδρες της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ελασσόνας, αξιοποιώντας πληροφορία σχετικά με παράνομη ανασκαφή για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην δασική περιοχή «Παλάσκα» του δημοτικού διαμερίσματος Βερδικούσιας εντόπισαν τρία Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα.

Σε αυτά επέβαιναν επτά άνδρες και μία γυναίκα όλοι τους Έλληνες, που είχαν μεταβεί στη δασική περιοχή για να ξεκινήσουν την αναζήτηση. Δεν πρόλαβαν όμως τα φτυάρια να πιάσουν δουλειά καθώς η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση. Σε έλεγχο που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων με τα παρελκόμενά του, δύο κασμάδες, δύο φτυάρια και δύο σκαλιστήρια κήπων.

Ο θησαυρός στον Δήμο Κιλελέρ

Το 2011 το ελληνικό διαδίκτυο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για μια ιστορία σε ένα χωριό του δήμου Κιλελέρ.

Στον Πλατύκαμπο ένας 60χρονος άνδρας γκρέμισε το ίδιο του το σπίτι για να βρει λίρες. Πίστευε ότι στα θεμέλια του σπιτιού του ήταν θαμμένος ένας αμύθητος θησαυρός από την εποχή της Τουρκοκρατίας, όμως τελικά δε βρέθηκε ποτέ.

Λίγα χρόνια αργότερα και πάλι στους Γόννους η ιστορία επαναλήφθηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών συνεδρίασε και αποφάνθηκε θετικά σε αίτημα ιδιώτη να πραγματοποιήσει νόμιμη έρευνα για θησαυρό σε μια αγροτική περιοχή μεταξύ του χωριού Πυργετού και ενός μοναστηριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε ο θησαυρός αποτελούταν από κάσες γεμάτες λίρες που είχαν τοποθετήσει οι Άγγλοι κατά την περίοδο του Εμφυλίου.

Σε περίπτωση που εντοπιζόταν ο θησαυρός, τότε το κράτος θα έπαιρνε τη «μερίδα του λέοντος». Ενώ από το 45% που αντιστοιχούσε στον πολίτη, θα παρακρατούνταν το 23% από την εφορία, οπότε θα του έμενε το υπόλοιπο 22%. Ο δε Δήμος Τεμπών θα έπαιρνε το 5%.

Ανάλογες πληροφορίες για θησαυρούς που είχαν κρυφτεί την περίοδο της Τουρκοκρατίας ή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου φαίνεται πως είχαν και τέσσερις χρυσοθήρες που βρέθηκαν σε δασική περιοχή του Δήμου Τεμπών, λίγες ημέρες μετά τον μεγάλο σεισμό του 2021.

Οι τέσσερις άνδρες ήταν εφοδιασμένοι με συσκευή ανίχνευσης μετάλλων και σκαπτικά εργαλεία, είχαν αρχίσει να σκάβουν, αλλά τους έπιασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και τους οδήγησαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που τους άσκησε δίωξη για παράβαση της δασικής νομοθεσίας και παράνομη ανασκαφή, ενώ η συσκευή ανίχνευσης μετάλλων και τα σκαπτικά εργαλεία που είχαν στην κατοχή τους κατασχέθηκαν.