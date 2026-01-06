Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη έδειξαν σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά την οδήγηση εκτός δρόμου χρησιμοποιώντας το βραβευμένο Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV). Οι πυροσβέστες επέλεξαν το Ranger PHEV για να επιδείξουν τεχνικές σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και τοπικής αστυνομίας και του προσωπικού του στρατού.



Το Ranger PHEV προσφέρει την ανθεκτικότητα και την απόδοση εκτός δρόμου για την οποία είναι γνωστό το Ranger, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα ενός υβριδικού συστήματος κίνησης. Αυτή επιλογή επιτρέπει στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών να επιχειρούν αποτελεσματικά σε απομακρυσμένες περιοχές, διαχειριζόμενες παράλληλα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο την κατανάλωση καυσίμου.



Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της Ford με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων ανάγκης της Μαδρίτης, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη εκπαιδευτική συνεδρία στην οποία συμμετείχε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, Carlos Sainz, ο οποίος επέδειξε τις υψηλές δυνατότητες του Ranger Raptor στους πυροσβέστες της ισπανικής πόλης.

Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή δωρεάν service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από επιδόσεις χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS – μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές.