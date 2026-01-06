Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» για τους πυροσβέστες

Οι σκληρές δοκιμές στη Μαδρίτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
06.01.26 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
06.01.26 , 12:34 Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καθηγητής Γλωσσολογίας
06.01.26 , 12:09 Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
06.01.26 , 11:55 Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
06.01.26 , 11:26 Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας
06.01.26 , 11:06 Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας
06.01.26 , 10:39 Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
06.01.26 , 10:14 Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
06.01.26 , 10:10 Θεσσαλία: Από Πέμπτη οι αγρότες ξεκινούν μπλόκα και αποκλεισμούς δρόμων
06.01.26 , 10:03 Πάτρα: Στον εισαγγελέα τρεις άνδρες για τον θάνατο 31χρονου
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» γι;α τους πυροσβέστες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη έδειξαν σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά την οδήγηση εκτός δρόμου χρησιμοποιώντας το βραβευμένο Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV). Οι πυροσβέστες επέλεξαν το Ranger PHEV για να επιδείξουν τεχνικές σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και τοπικής αστυνομίας και του προσωπικού του στρατού.

Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» γι;α τους πυροσβέστες
Το Ranger PHEV προσφέρει την ανθεκτικότητα και την απόδοση εκτός δρόμου για την οποία είναι γνωστό το Ranger, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα ενός υβριδικού συστήματος κίνησης. Αυτή επιλογή επιτρέπει στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών να επιχειρούν αποτελεσματικά σε απομακρυσμένες περιοχές, διαχειριζόμενες παράλληλα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο την κατανάλωση καυσίμου.

Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» γι;α τους πυροσβέστες
Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της Ford με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων ανάγκης της Μαδρίτης, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη εκπαιδευτική συνεδρία στην οποία συμμετείχε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, Carlos Sainz, ο οποίος επέδειξε τις υψηλές δυνατότητες του Ranger Raptor στους πυροσβέστες της ισπανικής πόλης.

Ford Ranger Plug-in Hybrid: Ένα «όπλο» γι;α τους πυροσβέστες Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή δωρεάν service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από επιδόσεις χάρη στον κορυφαίο σε απόδοση κινητήρα βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS – μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD RANGER PLUG-IN HYBRID
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top