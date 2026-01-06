Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά

Με κατάνυξη γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αφού ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία στην Μητρόπολη και στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ακολούθησε ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Πλήθος κόσμου και πολιτικοί παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Πειραιά. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Στο λιμάνι έφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Με έντονη κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα ο εορτασμός των Θεοφανίων, στον ιστορικό Ναό του Αγίου Διονυσίου. Πλήθος πιστών συνέρρευσε για να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, αποτίοντας φόρο τιμής στην σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας.

Η τελετή ξεκίνησε με την καθιερωμένη δέηση στον ναό, παρουσία πολιτικών προσώπων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη ρίψη του Σταυρού στα νερά της Δεξαμενής, στο Κολωνάκι. Το τελετουργικό του καθαγιασμού των υδάτων, που αποτελεί το κεντρικό σημείο των εορτασμών των Θεοφανίων, προσέλκυσε εκατοντάδες πιστούς όλων των ηλικιών, οι οποίοι παρακολούθησαν με σεβασμό και κατάνυξη.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ξεχώρισαν σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της πόλης και της χώρας. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Η παρουσία τους τόνισε τη σημασία της εορτής για την πόλη και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της Αθήνας.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Σταυρού, ένα έθιμο που συνδέεται με την αγιοποίηση των υδάτων και την ευλογία για το νέο έτος. Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα, ενώ οι συμμετέχοντες επέδειξαν μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, τιμώντας το θρησκευτικό νόημα της ημέρας.

Ο εορτασμός των Θεοφανίων αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές θρησκευτικές γιορτές της Ορθοδοξίας και σηματοδοτεί το τέλος της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Η εκδήλωση στον Άγιο Διονύσιο συνδύασε την πνευματική κατάνυξη με την παρουσίαση της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας της Αθήνας, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία.

Η συμμετοχή των πολιτικών, αλλά και των πιστών, ανέδειξε τη σημασία της παράδοσης και του κοινού θρησκευτικού αισθήματος, ενώ οι φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα από τη Δεξαμενή στο Κολωνάκι καταγράφουν τη μεγαλοπρέπεια και τη σεμνότητα της τελετής. Η Αθήνα, όπως κάθε χρόνο, επιβεβαίωσε ότι διατηρεί ζωντανά τα έθιμα και την πνευματική της κληρονομιά, προσφέροντας μια όμορφη γιορτινή εικόνα στους πολίτες και τους επισκέπτες της.