Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στη σπηλιά

Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να τον σώσουν – Τι έψαχνε;

Ελλαδα
Τραγική κατάληξη είχε τελικά η επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου από σήραγγα, βάθους 10 μέτρων στους Γόννους της Λάρισας

Νεκρός ανασύρθηκε τελικά ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σήραγγα στους Γόννους Λάρισας

Νεκρός ανασύρθηκε τελικά ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σήραγγα στους Γόννους Λάρισας

Αρχικά χθες το βράδυ οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες και ανέφεραν πως ο άνδρας ήταν ζωντανός. Όμως στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως οι άνδρες της ΕΜΑΚ, μετά από προσπάθεια 12 ωρών, τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. 

Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες

Ο συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι. Ένας 77χρονος μέσω του 112 ειδοποίησε τις αρχές και ενημέρωσε πως ο 53χρονος ήταν εγκλωβισμένος σε σπηλιά και ζήτησε βοήθεια. 

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ που ξεκίνησε αμέσως τις προσπάθειες απεγκλωβισμού. 

Οι Πυροσβέστες και οι άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα μετά από 12 ώρες

Οι Πυροσβέστες και οι άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα μετά από 12 ώρες

Όπως έγινε γνωστό μια ομάδα τεσσάρων ατόμων έκαναν εργασίες στο ορεινό σημείο πάνω από τους Γόννους. Η αστυνομία εκτιμά πως πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν χρυσό στην περιοχή. Οι δύο από αυτούς κατάφεραν να βγουν από τη σήραγγα όταν δεν μπορούσαν πλέον να αναπνεύσουν, όμως ο 53χρονος έπεσε από ύψος δέκα μέτρων. 

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 53χρονος μαζί με τρεις ακόμα ήταν χρυσοθήρες που αναζητούσαν χρυσό

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 53χρονος μαζί με τρεις ακόμα ήταν χρυσοθήρες που αναζητούσαν χρυσό

Ο 77χρονο που ειδοποίησε τις αρχές μεταφέρθηκε αρχικά για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Γόννων και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία του. 

Λάρισα: Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο της τραγωδίας μετά από πέντε ώρες. Ο 53χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ τον πλησίαζαν έγινε κατολίσθηση και οι πυροσβέστες κατάφεραν να προστατέψουν τον άνδρα με το φορείο που κουβαλούσαν. 

Οι αρχές αναζητούν τους άλλους δύο της ομάδας

Οι αρχές αναζητούν τους άλλους δύο της ομάδας

Του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο αρχικά να ανταποκρίνεται και να αρχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν σε βάθος δέκα μέτρων με ειδικό εξοπλισμό και φιάλες οξυγόνου, ενώ πριν ξεκινήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού έφτιαξαν υποστυλώματα για να καταφέρουν να τον ανεβάσουν με ασφάλεια. 

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη

Αφού τον έβγαλαν στην επιφάνεια, τον μετέφεραν για περίπου μισή ώρα από ένα δύσβατο μονοπάτι μέχρι να φτάσουν στον κεντρικό δρόμο, όπου περίμενε το ασθενοφόρο. 

Ο 53χρονος αρχικά, αφού του χορηγήθηκε οξυγόνο φάνηκε να ανταποκρίνεται, αλλά στη συνέχεια δεν τα κατάφερε

Ο 53χρονος αρχικά, αφού του χορηγήθηκε οξυγόνο φάνηκε να ανταποκρίνεται, αλλά στη συνέχεια δεν τα κατάφερε

Η αστυνομία αναζητά τους άλλους δύο της ομάδας που εξαφανίστηκαν από το σημείο. Η αστυνομία έχει κατασχέσει δύο αυτοκίνητα με τα οποία οι χρυσοθήρες μετέβησαν στην περιοχή. 

Κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι οι άνδρες βρίσκονταν πολύ καιρό στην περιοχή κι έκαναν εργασίες

Κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν ότι οι άνδρες βρίσκονταν πολύ καιρό στην περιοχή κι έκαναν εργασίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων η ομάδα των χρυσοθήρων επιχειρούσε στην περιοχή εδώ και αρκετό καιρό. Εκεί υπάρχει ένα σπήλαιο, στο οποίο εκτιμούσαν ότι βρίσκονται χρυσές λίρες. 

