Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες

Ρεπορτάζ της Δήμητρας Τζιότζιου για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του χρυσοθήρα σε σπηλιά της Λάρισας / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ένας 53χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός από αυτοσχέδια σήραγγα ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη στη Λάρισα, όπου είχε παγιδευτεί.

Η επιχείρηση διάσωσης της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής ξεκίνησε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω φροντίδα.

Ο 53χρονος μαζί με τρεις ακόμη άνδρες είχαν ανοίξει λαγούμι μήκους περίπου 25 μέτρων, αναζητώντας λίρες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σημειώθηκε ατύχημα στο εσωτερικό της σήραγγας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο ίδιος, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως.

Ένας από αυτούς, ηλικίας 78 ετών, κάλεσε τον γιο του για βοήθεια και εκείνος τον προέτρεψε να ειδοποιήσει το 112. Λίγο αργότερα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι οι τέσσερις άνδρες είχαν δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα ένα μικρό «εργοτάξιο» στη σπηλιά, επιχειρώντας να ανοίξουν μεγαλύτερη σήραγγα στο εσωτερικό της.

Ο 78χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων για προληπτικούς λόγους, ενώ οι άλλοι δύο της ομάδας, που έφυγαν από το σημείο, αναζητούνται από τις αρχές.