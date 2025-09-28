Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με τρελή πορεία αυτοκινήτου που έπεσε σε βιτρίνα

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός και ο συνοδηγός

Βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος καταγράφει καρέ-καρέ ένα τροχαίο που κόβει την ανάσα στο Ίλιον. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Αγίου Νικολάου, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Ίλιον: Αυτοκίνητο παρέσυρε & εγκατέλειψε 3 πεζούς - Ανάμεσά τους 9χρονος

Ο οδηγός του οχήματος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο πέρασε με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα. Στην ξέφρενη πορεία του, ξήλωσε δύο στύλους και ένα δέντρο, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε άλλο αυτοκίνητο. Το ΙΧ τελικά αναποδογύρισε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε στη βιτρίνα καταστήματος.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός και ο συνοδηγός, δύο νεαροί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με τρελή πορεία αυτοκινήτου που έπεσε σε βιτρίνα

Το σοκαριστικό βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο του Star, δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης και αποτυπώνει τον κίνδυνο που παραμόνευε για πεζούς και διερχόμενα οχήματα. Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

