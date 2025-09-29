Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι

Το αυτοκίνητο επέβαιναν ακόμα δύο άτομα, που τραυματίστηκαν ελαφρά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 15:34 Αυλώνας: Τι Λέει Η Γιαγιά Του 2χρονου Που Κακοποιήθηκε Σε Παιδικό Σταθμό
29.09.25 , 15:26 Αστυνομικός απήγαγε και ξυλοκόπησε 40χρονο - Τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ
29.09.25 , 15:16 Άγιος Νικόλαος: Πεντάχρονος παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
29.09.25 , 15:13 Κώστας Κόκλας για Γρηγόρη Μελά: «Δεν τον ξέρω τον κύριο»
29.09.25 , 14:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
29.09.25 , 14:58 Γιώργος Κρικοριάν: Οι πρώτες δηλώσεις για τη συνεργασία του με τον Θ. Πάτρα
29.09.25 , 14:30 Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς
29.09.25 , 14:19 Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα
29.09.25 , 14:15 Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα backstage του GNTM 6
29.09.25 , 14:04 Α21 - Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
29.09.25 , 14:04 Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
29.09.25 , 13:50 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
29.09.25 , 13:42 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού κυμαίνεται η τιμή του & πότε ξεκινά η διάθεση
29.09.25 , 13:35 Oι διαιτητές που θα "σφυρίξουν" στο Ολυμπιακός- Μπασκόνια
29.09.25 , 13:26 Συμβουλές για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων από ζώα
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Μαρία Ένεζλη: H εγκυμοσύνη στα 44 και το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννα
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα ένας 21χρονος να χάσει τη ζωή του. 

Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

τροχαίο μαρκόπουλο 1

Αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι σε έναν ελαιώνα. 

Παρουσιάστηκε στην Τροχαία γνωστός ηθοποιός - Τράκαρε 10 αυτοκίνητα

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς τις αισθήσεις του.

τροχαίο Μαρκόπουλο 2

Οι δύο άλλοι επιβάτες μεταφέρθηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, καθώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά.

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Τροχαίο Μαρκόπουλο 3

Διενεργείται προανάκριση για το ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top