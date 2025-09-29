Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι

Ένα ακόμα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα ένας 21χρονος να χάσει τη ζωή του.
Αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι σε έναν ελαιώνα.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι δύο άλλοι επιβάτες μεταφέρθηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, καθώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά.
Διενεργείται προανάκριση για το ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.