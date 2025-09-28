Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου

Πρώτη Δημοσίευση: 28.09.25, 19:19
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 28/9
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο δυστύχημα από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου κοντά στο Γαλαξίδι.

Θεσσαλονίκη: ΙΧ παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ιτέα εξετράπη λόγω ολισθηρού δρόμου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο η οδηγός.

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση

Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο με το ζευγάρι, το οποίο κινείτο από Ναύπακτο προς Ιτέα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο όχημα που κατευθυνόταν προς Ναύπακτο.

Άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.

